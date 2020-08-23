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籃球校隊MVP苦花潭秘境跳水失蹤 搜救1小時仍救不回
台中市某大學籃球校隊MVP的李姓大二男學生，今天與3名同學，到苗栗縣爆紅秘境南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布，他從瀑布頂跳水後失蹤，搜救人員約1個小時尋獲，他送醫急救仍回天乏術，案由警方進一步處理中。
苗栗縣政府消防局及警方今天中午12點多接獲報案，一名遊客從苦花潭頂跳水，下水後不見跡影，警、消緊急動員，到場處理及搜救，約1個小時後在苦花潭水裡，尋獲1名年輕男子，已經失去呼吸心跳，搜救人員抬他到苦花潭入口處，緊急送頭份市為恭醫院，仍回天乏術。
警方初步調查，李姓死者生前健壯，去年在學校的新生盃籃球賽拿下隊史第一冠，他的身手還獲選MVP，今天他與另3名同學，2男2女上午11點左右到達苦花潭，中午12點多他從10多公尺高崖頂一躍而下，沒想到從此天人永隔，同學與親友都不敢置信。
苦花潭瀑布是今夏在網路爆紅，吸引溯溪及跳水遊客絡繹不絕，但屬無人看管危險水域，今年端午節連續假期湧入遊客潮， 當時消防局就憂心忡忡，第三大隊指出，通往苦花潭的產業道路有公告禁止溯溪、戲水的公告，但一些遊客視若無睹，尤其是跳水危險性更高，猶言在耳，沒想到發生憾事，奪走一名優秀年輕人生命。
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