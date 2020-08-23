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影／行車糾紛釀棍棒齊飛 中和警逮4人送辦
新北市中和區中山、民享街口今天下午發生一起行車糾紛，雙方4人混戰，棍棒齊飛，嚇壞不少路人，所幸警方即時到場將人帶回才避免衝突擴大，全案朝傷害案偵辦中。
警方調查，這起衝突源於駕駛轎車的黃姓男子在中山路三段闖越紅燈，過程中險與綠燈左轉的葉姓機車騎士擦撞釀成。雙方一開始只是理論，但火氣越講越大，最後衍生成互毆案件。
大馬路上，黃男車上的杜男、曾男等人下車助陣，但葉姓騎士不甘示弱，指責對方不是，結果雙方都拿出棍棒，在大馬路上演全武行，金屬棒掉在地上「哐噹」響，引起不少路人側目，紛紛閃避。中和警方獲報，出動國光、積穗2派出所警力趕往現場並成功攔下4人。
事後，葉男因手腳擦挫傷送醫治療，控黃男等人傷害。杜男等人則稱葉男違規在先，並強調自己有道歉，是對方咄咄逼人，還動手推人和抓衣領，才會做出回擊；警方表示，由於雙方都有提告，全案將於詢問後依傷害罪移送法辦。另外，雙方涉及交通違規部分，也會在釐清事實後逕行舉發。
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