百年北埔慈天宮遭小偷入侵 台灣檜木門損壞廟方心痛

新竹縣北埔鄉擁有百年歷史的慈天宮為縣定古蹟，昨天晚上遭小偷闖入，由台灣檜木製作的木門被暴力破壞，慈天宮管理委員會總幹事姜瑞金說，門軸斷掉了，相當心痛，已請當地匠師先將門暫時固定，並請文化局派員到場初步評估，盡快將門修復。

姜瑞金表示，昨天晚近8點時有小偷入侵，因小偷破壞廟內鐵捲門，觸發設置保全警報，小偷第一時間離開現場，但又馬上折返回來，繼續破壞第二道及第三道門，廟方第一時間報警，警方迅速到場並逮捕嫌犯，讓損失減到最低，雖沒有金錢損失，但檜木門卻遭破壞。

姜瑞金說，第二道及第三道門都是百年歷史的台灣檜木製作而成的，看到珍貴的門被破壞，「心好痛啊！」廟方昨晚也立即通報文化局，並找當地的木工師傅先簡單將門固定，避免來參拜的民眾不小心碰到發生意外。

文化局表示，廟方已先請古蹟修復團隊介紹當地木工師傅簡單維修，由於此木門上沒有繁複的雕刻或彩繪，也不涉及結構問題，因此在修復上較為簡單，後續會請木工師傅提供修繕的方案及報價給廟方參考，盡快將門修繕完畢。