聽新聞
test
0:00 / 0:00
百年北埔慈天宮遭小偷入侵 台灣檜木門損壞廟方心痛
新竹縣北埔鄉擁有百年歷史的慈天宮為縣定古蹟，昨天晚上遭小偷闖入，由台灣檜木製作的木門被暴力破壞，慈天宮管理委員會總幹事姜瑞金說，門軸斷掉了，相當心痛，已請當地匠師先將門暫時固定，並請文化局派員到場初步評估，盡快將門修復。
姜瑞金表示，昨天晚近8點時有小偷入侵，因小偷破壞廟內鐵捲門，觸發設置保全警報，小偷第一時間離開現場，但又馬上折返回來，繼續破壞第二道及第三道門，廟方第一時間報警，警方迅速到場並逮捕嫌犯，讓損失減到最低，雖沒有金錢損失，但檜木門卻遭破壞。
姜瑞金說，第二道及第三道門都是百年歷史的台灣檜木製作而成的，看到珍貴的門被破壞，「心好痛啊！」廟方昨晚也立即通報文化局，並找當地的木工師傅先簡單將門固定，避免來參拜的民眾不小心碰到發生意外。
文化局表示，廟方已先請古蹟修復團隊介紹當地木工師傅簡單維修，由於此木門上沒有繁複的雕刻或彩繪，也不涉及結構問題，因此在修復上較為簡單，後續會請木工師傅提供修繕的方案及報價給廟方參考，盡快將門修繕完畢。
北埔慈天宮在清代興建，是北埔重要信仰中心，其步口簷廊的石雕蟠龍柱採升龍造型為一大特色，廟內有2組24孝石柱，也是台灣廟宇少有，但建築因年久失修，有多處結構凹陷變形、龜裂及漏水，地方爭取客委會補助900萬餘元經費辦理修復工程，今年4月開工，由於碰上9月即將到來的義民祭典，近期暫停施工，預計今年11月完工。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言