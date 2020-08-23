快訊

半年前發現鼻咽癌末期 「新警察故事」導演陳木勝終年58歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年北埔慈天宮遭小偷入侵 台灣檜木門損壞廟方心痛

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣北埔鄉擁有百年歷史的慈天宮為縣定古蹟，昨天晚上遭小偷闖入，由台灣檜木製作的木門被暴力破壞，慈天宮管理委員會總幹事姜瑞金說，門軸斷掉了，相當心痛，已請當地匠師先將門暫時固定，並請文化局派員到場初步評估，盡快將門修復

姜瑞金表示，昨天晚近8點時有小偷入侵，因小偷破壞廟內鐵捲門，觸發設置保全警報，小偷第一時間離開現場，但又馬上折返回來，繼續破壞第二道及第三道門，廟方第一時間報警，警方迅速到場並逮捕嫌犯，讓損失減到最低，雖沒有金錢損失，但檜木門卻遭破壞。

姜瑞金說，第二道及第三道門都是百年歷史的台灣檜木製作而成的，看到珍貴的門被破壞，「心好痛啊！」廟方昨晚也立即通報文化局，並找當地的木工師傅先簡單將門固定，避免來參拜的民眾不小心碰到發生意外。

文化局表示，廟方已先請古蹟修復團隊介紹當地木工師傅簡單維修，由於此木門上沒有繁複的雕刻或彩繪，也不涉及結構問題，因此在修復上較為簡單，後續會請木工師傅提供修繕的方案及報價給廟方參考，盡快將門修繕完畢。

北埔慈天宮在清代興建，是北埔重要信仰中心，其步口簷廊的石雕蟠龍柱採升龍造型為一大特色，廟內有2組24孝石柱，也是台灣廟宇少有，但建築因年久失修，有多處結構凹陷變形、龜裂及漏水，地方爭取客委會補助900萬餘元經費辦理修復工程，今年4月開工，由於碰上9月即將到來的義民祭典，近期暫停施工，預計今年11月完工。

新竹縣北埔鄉擁有百年歷史的慈天宮為縣定古蹟，昨天晚上遭小偷闖入，台灣檜木製作的木門被暴力破壞。圖／慈天宮管理委員會總幹事姜瑞金提供
新竹縣北埔鄉擁有百年歷史的慈天宮為縣定古蹟，昨天晚上遭小偷闖入，台灣檜木製作的木門被暴力破壞。圖／慈天宮管理委員會總幹事姜瑞金提供

修復 文化局 北埔

延伸閱讀

嘉義城隍廟看工法精細百年神轎 柯文哲驚呼連連

為隱私住「特等病房」竟遭陌生女闖入 更有團體亂入唱歌

羅東林管處檜木存放區悶燒 幸撲滅未釀重大災害

搜尋名字關鍵字出現小偷 阿根廷副總統告Google

相關新聞

影／年近八旬老水電工不懼高 門反鎖爬8樓外牆自窗進房失足摔死

新北市三重區今天近午發生年近八旬老翁意外墜樓身亡，經查老翁疑因不慎將房門反鎖，竟想從8樓攀爬外牆自窗戶進房，結果失足墜落...

台南70歲老翁13樓墜樓亡 頂樓找到枴杖和椅子

台南市70歲陳姓老先生今天下午1點多被鄰居發現倒臥在社區大樓3樓陽台，消防人員將他從3樓救下，陳已無呼吸心跳，警方到場調...

高雄百歲阿嬤遺言捐贈救災車 車牌恰為「愛你旗山」

高雄市旗山區百歲阿嬤蔡謝金日前辭世，老阿嬤生前節儉持家，一直將消防救護人員協助就醫的事放在心上，遺言要求子女將畢生積蓄捐...

影／行車糾紛釀棍棒齊飛 中和警逮4人送辦

新北市中和區中山、民享街口今天下午發生一起行車糾紛，雙方4人混戰，棍棒齊飛，嚇壞不少路人，所幸警方即時到場將人帶回才避免...

百年北埔慈天宮遭小偷入侵 台灣檜木門損壞廟方心痛

新竹縣北埔鄉擁有百年歷史的慈天宮為縣定古蹟，昨天晚上遭小偷闖入，由台灣檜木製作的木門被暴力破壞，慈天宮管理委員會總幹事姜...

高雄前鎮飄女無名浮屍 港警總隊尋找家屬指認中

高雄港警總隊昨天下午1點多時，在前鎮區前鎮渡輪站海面發現一名女性無名浮屍，據悉，浮屍年紀約40多歲、身高162公分，且左...

淡水漁人碼頭驚見赤裸上身女浮屍 釣客嚇壞報案

新北市淡水區漁人碼頭木棧道商店街尾端岸際，今天中午約12時有釣客在消波塊縫隙發現1具赤裸上身的女性浮屍，嚇得趕緊報案。

乾德宮將辦中元普度 有人冒名田中鎮長募桌

彰化縣田中鎮最近傳出有人以田中鎮長洪麗娜和鎮公所秘書陳道君名義招攬乾德宮普度供品，陳道君今天在網路群組貼文聲明，鎮長和他...

苗栗爆紅秘境苦花潭驚傳溺水 1名年輕遊客命危搶救中

爆紅秘境苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布，今天中午傳出疑似溺水意外，苗栗縣警、消據報，下午1點30分左右在苦花潭找到...

阿里山公路駕車不慎翻溝裡 駕駛幸僅輕傷

嘉義縣60歲左右許姓女子，今天上午11時許駕駛轎車行經阿里山公路台18線37公里處，疑似精神恍惚，車子往右側翻路邊溝渠，...

護理科男學生徹夜飲酒 酒駕撞死機車騎士判刑3年2月

林姓男子被控去年11月就讀某五專護理系時，在台南市中西區PUB為朋友慶生徹夜飲酒後，涉嫌酒後騎機車在北區大港街和王姓男被...

貨車載運金紙著火 民俗專家：好兄弟搶「運鈔車」

台南市昨天上午發生一輛運金紙的貨車行經安南區安明路四段，金紙突起火燃燒，貨車駕駛連忙停靠路邊，將著火金紙鏟到路邊，驚動消...

熱門新聞

嘉義老翁灌妻又自飲鹽酸不治 旁人嘆「夫妻倆感情好」

影／嘉義翁持酸液灌長照妻又自飲 2重傷急救2輕傷

貨車載運金紙著火 民俗專家：好兄弟搶「運鈔車」

疑涉印度洋漁船喋血案！陸籍船長通緝多年歸案遭押

曾獲「桃青領袖傑出獎」 惡男性侵5歲女童遭判16年

苗栗爆紅秘境苦花潭驚傳溺水 1名年輕遊客命危搶救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。