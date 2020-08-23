台南70歲老翁13樓墜樓亡 頂樓找到枴杖和椅子

台南市70歲陳姓老先生今天下午1點多被鄰居發現倒臥在社區大樓3樓陽台，消防人員將他從3樓救下，陳已無呼吸心跳，警方到場調查，在13樓樓頂找到他生前使用枴杖和一張椅子，初步研判他久病厭世，踩上椅子跳樓輕生，聯絡家人到醫院處理。

「碰！好大聲響！」陳老先生掉落3樓遮雨棚，造成好大聲響，驚動安南區同安路一樓警衛，連忙和民眾外出察看，最後在3樓遮雨棚發現他，並於下午1點28分請來安南及和緯消防分隊將人救下後送醫，但陳老先生被救下時已無生命跡象。鄰居說，陳老先生是社區住戶，可能中風過，走路不方便還得提尿袋。

警方說，鑑識人員在13樓樓頂找到陳生前使用枴杖和一張椅子，初步研判他久病厭世，踩上椅子後越過1.2公尺高女兒牆，從13樓跳樓輕生，聯絡家人到醫院認屍，妥善處理後事。

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