快訊

指揮中心與專家皆認為有需要測抗體 難在解讀和時機

台南70歲老翁13樓墜樓亡 頂樓找到枴杖和椅子

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市70歲陳姓老先生今天下午1點多被鄰居發現倒臥在社區大樓3樓陽台，消防人員將他從3樓救下，陳已無呼吸心跳，警方到場調查，在13樓樓頂找到他生前使用枴杖和一張椅子，初步研判他久病厭世，踩上椅子跳樓輕生，聯絡家人到醫院處理。

「碰！好大聲響！」陳老先生掉落3樓遮雨棚，造成好大聲響，驚動安南區同安路一樓警衛，連忙和民眾外出察看，最後在3樓遮雨棚發現他，並於下午1點28分請來安南及和緯消防分隊將人救下後送醫，但陳老先生被救下時已無生命跡象。鄰居說，陳老先生是社區住戶，可能中風過，走路不方便還得提尿袋。

警方說，鑑識人員在13樓樓頂找到陳生前使用枴杖和一張椅子，初步研判他久病厭世，踩上椅子後越過1.2公尺高女兒牆，從13樓跳樓輕生，聯絡家人到醫院認屍，妥善處理後事。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台南市陳老先生疑久病厭世，從13樓頂跳樓身亡，留下他生前使用枴杖和椅子。記者黃宣翰／攝影
台南市陳老先生疑久病厭世，從13樓頂跳樓身亡，留下他生前使用枴杖和椅子。記者黃宣翰／攝影

中風

延伸閱讀

男子僅穿內褲攀爬10米高樓外 下一秒墜樓不幸身亡

板橋某國中女學生驚傳墜樓 前一天才全家開心唱歌

板橋某國中女學生墜樓 意識模糊搶救中

哈格比襲陸！大樓窗戶「整排玻璃」被吹飛 女住戶墜樓身亡

相關新聞

影／年近八旬老水電工不懼高 門反鎖爬8樓外牆自窗進房失足摔死

新北市三重區今天近午發生年近八旬老翁意外墜樓身亡，經查老翁疑因不慎將房門反鎖，竟想從8樓攀爬外牆自窗戶進房，結果失足墜落...

苗栗爆紅秘境苦花潭驚傳溺水 1名年輕遊客命危搶救中

爆紅秘境苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布，今天中午傳出疑似溺水意外，苗栗縣警、消據報，下午1點30分左右在苦花潭找到...

阿里山登山 她跌25公尺山谷獲救

嘉義縣消防局昨天獲報，指台中市有一團登山客，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中一名女登山客不慎跌落約二十五公尺山谷，消防隊...

台南70歲老翁13樓墜樓亡 頂樓找到枴杖和椅子

台南市70歲陳姓老先生今天下午1點多被鄰居發現倒臥在社區大樓3樓陽台，消防人員將他從3樓救下，陳已無呼吸心跳，警方到場調...

乾德宮將辦中元普度 有人冒名田中鎮長募桌

彰化縣田中鎮最近傳出有人以田中鎮長洪麗娜和鎮公所秘書陳道君名義招攬乾德宮普度供品，陳道君今天在網路群組貼文聲明，鎮長和他...

高雄百歲阿嬤遺言捐贈救災車 車牌恰為「愛你旗山」

高雄市旗山區百歲阿嬤蔡謝金日前辭世，老阿嬤生前節儉持家，一直將消防救護人員協助就醫的事放在心上，遺言要求子女將畢生積蓄捐...

阿里山公路駕車不慎翻溝裡 駕駛幸僅輕傷

嘉義縣60歲左右許姓女子，今天上午11時許駕駛轎車行經阿里山公路台18線37公里處，疑似精神恍惚，車子往右側翻路邊溝渠，...

護理科男學生徹夜飲酒 酒駕撞死機車騎士判刑3年2月

林姓男子被控去年11月就讀某五專護理系時，在台南市中西區PUB為朋友慶生徹夜飲酒後，涉嫌酒後騎機車在北區大港街和王姓男被...

貨車載運金紙著火 民俗專家：好兄弟搶「運鈔車」

台南市昨天上午發生一輛運金紙的貨車行經安南區安明路四段，金紙突起火燃燒，貨車駕駛連忙停靠路邊，將著火金紙鏟到路邊，驚動消...

影／貨車倒車撞車落跑 辯待等1小時仍吃罰單

台中市許姓男子在1日時將貨車停在南區崇倫街，但要下班取車時，發現車牌、保險桿都有明顯撞擊痕跡，因不知肇事者是何人，許向警...

警官之子被機車撞飛只皮肉傷 他說全身充滿媽祖力量

台中市大甲警分局副分局長張明輝10年前與全家人到小琉球旅遊，他5歲的兒子當時被一名男子騎機車急駛而來撞飛，以救護船後送醫...

影／公車乘客擋刷卡機遭規勸 怒嗆司機「閉上你的嘴」

如果一上公車，有人擋在刷卡機前，你會作何感想？台中巨業交通一名開雙節巴士的司機，8月21日載到一名乘客，17點56分從澄清醫院站上車後，一直站在刷卡機前，影響動線。這名司機很有耐心，起初並不以為意，開到福安站遇到一名沒戴口罩的乘客上車，細心提醒

熱門新聞

嘉義老翁灌妻又自飲鹽酸不治 旁人嘆「夫妻倆感情好」

影／嘉義翁持酸液灌長照妻又自飲 2重傷急救2輕傷

疑涉印度洋漁船喋血案！陸籍船長通緝多年歸案遭押

貨車載運金紙著火 民俗專家：好兄弟搶「運鈔車」

曾獲「桃青領袖傑出獎」 惡男性侵5歲女童遭判16年

影／男子到照護中心想悶死妻子 潑酸造成5人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。