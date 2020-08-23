乾德宮將辦中元普度 有人冒名田中鎮長募桌

彰化縣田中鎮最近傳出有人以田中鎮長洪麗娜和鎮公所秘書陳道君名義招攬乾德宮普度供品，陳道君今天在網路群組貼文聲明，鎮長和他並未招攬普度供品，請民眾勿輕信受騙。

陳道君指出，有名男子近日以鎮長和他名義四處招攬媽祖廟普度供桌，表示透過該男子訂桌即享有對折優惠，他已接到多人投訴，因此決定提醒大家小心勿受騙。

由於乾德宫主委有鬧雙胞事件，洪麗娜表示，目前乾德宫主導權尚在訴訟中，所以她不介入乾德宮廟務，但傳出有人以她名義募供桌，她僅要澄清絕無此事，希望不要有人受騙就好。