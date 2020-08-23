高雄百歲阿嬤遺言捐贈救災車 車牌恰為「愛你旗山」

高雄市旗山區百歲阿嬤蔡謝金日前辭世，老阿嬤生前節儉持家，一直將消防救護人員協助就醫的事放在心上，遺言要求子女將畢生積蓄捐贈救護車。3子女遵照遺願，今天上午捐贈2輛警備車及1輛指揮車給消防局第六大隊運用，其中一輛的車牌恰巧是2073，諧音為「愛你旗山」。蔡家么子蔡鴻基說，母親常說「應有愛、須善良、要慈悲」，這些話語永留子女心中，生前訓誨才是家人真正的遺產。

蔡謝金阿嬤育有三名子女，2年前在家中跌倒，消防隊緊急救護得以挽回性命。蔡阿嬤念念不忘救命之恩，數月前臨終前交代，希望將遺產捐贈慈善團體與旗山地區救護、救災車。

今天上午，蔡文姬、蔡正雄、蔡鴻基三子女完成母親遺韻，捐贈3輛救災車給六大隊大隊長蕭國斌，日後分配消防局第六大隊、旗山分隊及內門分隊使用，新車配備先進電子產品及通訊設備，有利山區救溺及山域搜救。

兒子蔡鴻基說，母親是虔誠佛教徒，生活簡約、熱愛旗山家鄉，自幼常見她救助米食、衣物與棺木給貧困鄉親，她臨終要求身後事簡單，盼節省喪葬費捐助弱勢團體，母親相信「只有為德行善才是先人唯一能留給後代子孫的財富」，子女遵從母訓捐贈3輛救災車，讓她的大愛永留人間。