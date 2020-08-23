快訊

指揮中心與專家皆認為有需要測抗體 難在解讀和時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄百歲阿嬤遺言捐贈救災車 車牌恰為「愛你旗山」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市旗山區百歲阿嬤蔡謝金日前辭世，老阿嬤生前節儉持家，一直將消防救護人員協助就醫的事放在心上，遺言要求子女將畢生積蓄捐贈救護車。3子女遵照遺願，今天上午捐贈2輛警備車及1輛指揮車給消防局第六大隊運用，其中一輛的車牌恰巧是2073，諧音為「愛你旗山」。蔡家么子蔡鴻基說，母親常說「應有愛、須善良、要慈悲」，這些話語永留子女心中，生前訓誨才是家人真正的遺產

蔡謝金阿嬤育有三名子女，2年前在家中跌倒，消防隊緊急救護得以挽回性命。蔡阿嬤念念不忘救命之恩，數月前臨終前交代，希望將遺產捐贈慈善團體與旗山地區救護、救災車。

今天上午，蔡文姬、蔡正雄、蔡鴻基三子女完成母親遺韻，捐贈3輛救災車給六大隊大隊長蕭國斌，日後分配消防局第六大隊、旗山分隊及內門分隊使用，新車配備先進電子產品及通訊設備，有利山區救溺及山域搜救。

兒子蔡鴻基說，母親是虔誠佛教徒，生活簡約、熱愛旗山家鄉，自幼常見她救助米食、衣物與棺木給貧困鄉親，她臨終要求身後事簡單，盼節省喪葬費捐助弱勢團體，母親相信「只有為德行善才是先人唯一能留給後代子孫的財富」，子女遵從母訓捐贈3輛救災車，讓她的大愛永留人間。

第六大隊大隊長蕭國斌表示，山區分隊多有山域搜救、田野火災與救溺勤務需求，感謝蔡家人善行，贈車舉動給予消防局最大支持，且提升救災效能，同仁一定會愛物惜物，讓新車發揮最大效益。

蔡家捐贈的新車性能優異，有利山區救溺及山域搜救勤務，其中一輛的車牌恰巧是2073，諧音為「愛你旗山」。記者徐白櫻／翻攝
蔡家捐贈的新車性能優異，有利山區救溺及山域搜救勤務，其中一輛的車牌恰巧是2073，諧音為「愛你旗山」。記者徐白櫻／翻攝
蔡謝金阿嬤遺言交代捐贈救護車，女兒蔡文姬（中）與家人參加贈車儀式，消防局第六大隊大隊長蕭國斌（左一）代表受贈。記者徐白櫻／翻攝
蔡謝金阿嬤遺言交代捐贈救護車，女兒蔡文姬（中）與家人參加贈車儀式，消防局第六大隊大隊長蕭國斌（左一）代表受贈。記者徐白櫻／翻攝

阿嬤 遺產 救護車

延伸閱讀

影／高雄市長24日就職典禮 陳其邁：誠摯邀請韓國瑜

高雄 楠梓成首購熱區

阿里山登山 她跌25公尺山谷獲救

女登山客跌落阿里山25公尺山谷 消防隊順利救出送醫

相關新聞

影／年近八旬老水電工不懼高 門反鎖爬8樓外牆自窗進房失足摔死

新北市三重區今天近午發生年近八旬老翁意外墜樓身亡，經查老翁疑因不慎將房門反鎖，竟想從8樓攀爬外牆自窗戶進房，結果失足墜落...

苗栗爆紅秘境苦花潭驚傳溺水 1名年輕遊客命危搶救中

爆紅秘境苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布，今天中午傳出疑似溺水意外，苗栗縣警、消據報，下午1點30分左右在苦花潭找到...

阿里山登山 她跌25公尺山谷獲救

嘉義縣消防局昨天獲報，指台中市有一團登山客，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中一名女登山客不慎跌落約二十五公尺山谷，消防隊...

台南70歲老翁13樓墜樓亡 頂樓找到枴杖和椅子

台南市70歲陳姓老先生今天下午1點多被鄰居發現倒臥在社區大樓3樓陽台，消防人員將他從3樓救下，陳已無呼吸心跳，警方到場調...

乾德宮將辦中元普度 有人冒名田中鎮長募桌

彰化縣田中鎮最近傳出有人以田中鎮長洪麗娜和鎮公所秘書陳道君名義招攬乾德宮普度供品，陳道君今天在網路群組貼文聲明，鎮長和他...

高雄百歲阿嬤遺言捐贈救災車 車牌恰為「愛你旗山」

高雄市旗山區百歲阿嬤蔡謝金日前辭世，老阿嬤生前節儉持家，一直將消防救護人員協助就醫的事放在心上，遺言要求子女將畢生積蓄捐...

阿里山公路駕車不慎翻溝裡 駕駛幸僅輕傷

嘉義縣60歲左右許姓女子，今天上午11時許駕駛轎車行經阿里山公路台18線37公里處，疑似精神恍惚，車子往右側翻路邊溝渠，...

護理科男學生徹夜飲酒 酒駕撞死機車騎士判刑3年2月

林姓男子被控去年11月就讀某五專護理系時，在台南市中西區PUB為朋友慶生徹夜飲酒後，涉嫌酒後騎機車在北區大港街和王姓男被...

貨車載運金紙著火 民俗專家：好兄弟搶「運鈔車」

台南市昨天上午發生一輛運金紙的貨車行經安南區安明路四段，金紙突起火燃燒，貨車駕駛連忙停靠路邊，將著火金紙鏟到路邊，驚動消...

影／貨車倒車撞車落跑 辯待等1小時仍吃罰單

台中市許姓男子在1日時將貨車停在南區崇倫街，但要下班取車時，發現車牌、保險桿都有明顯撞擊痕跡，因不知肇事者是何人，許向警...

警官之子被機車撞飛只皮肉傷 他說全身充滿媽祖力量

台中市大甲警分局副分局長張明輝10年前與全家人到小琉球旅遊，他5歲的兒子當時被一名男子騎機車急駛而來撞飛，以救護船後送醫...

影／公車乘客擋刷卡機遭規勸 怒嗆司機「閉上你的嘴」

如果一上公車，有人擋在刷卡機前，你會作何感想？台中巨業交通一名開雙節巴士的司機，8月21日載到一名乘客，17點56分從澄清醫院站上車後，一直站在刷卡機前，影響動線。這名司機很有耐心，起初並不以為意，開到福安站遇到一名沒戴口罩的乘客上車，細心提醒

熱門新聞

嘉義老翁灌妻又自飲鹽酸不治 旁人嘆「夫妻倆感情好」

影／嘉義翁持酸液灌長照妻又自飲 2重傷急救2輕傷

疑涉印度洋漁船喋血案！陸籍船長通緝多年歸案遭押

貨車載運金紙著火 民俗專家：好兄弟搶「運鈔車」

曾獲「桃青領袖傑出獎」 惡男性侵5歲女童遭判16年

影／男子到照護中心想悶死妻子 潑酸造成5人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。