蝦皮集單APP賺佣金詐術 單月騙百萬元

刑事局今天表示，近來有歹徒利用社群軟體偽稱只要下載「蝦皮集單」APP，成為搶單會員即可賺佣金，但165反詐騙諮詢專線統計單月就有數十人報案受騙，總財損逾新台幣上百萬元。

刑事局今天發布新聞稿表示，假投資詐騙手法層出不窮，歹徒常利用民眾對假投資及假求職（兼職）的預期獲利心理行騙，近期就有不法人士利用臉書等社群軟體途徑，發文聲稱只要下載安裝「蝦皮集單」APP並成為搶單會員，即可賺取佣金。

同時，還誘騙加入會員者，只要升級至鑽石級會員就能獲取更高酬勞，吸引許多民眾加入會員並儲值投資。

根據刑事局165反詐騙諮詢專線統計，近一個月報案受騙者約有數十人，財損金額總計約100萬元。

南台灣1名年約30歲的許姓男子在今年3月藉由女網友介紹，對方聲稱安裝「蝦皮集單」APP軟體，成為此程式的搶單會員，再透過儲值方式逐步升級至鑽石級會員，白銀會員可獲利0.5%、黃金會員獲利0.7%、鉑金會員獲利0.8%、鑽石會員獲利0.9%，可輕鬆賺取佣金。

許男依對方指示加入會員後，某天驚覺「蝦皮集單」APP無預警不能使用，才發現自己受騙，且財損70餘萬元。

北台灣也有1名32歲陳姓女子透過臉書得知「蝦皮集單」APP可賺取佣金訊息，並依內容指示加入LINE帳號，歹徒聲稱若要達到黃金會員等級需儲值最低金額5萬5000元，且每單平均收益為1500至2000元不等，陳女直到要提領佣金時，遭假客服人員偽稱國稅局要求須扣除10%稅額才可提領，才驚覺遭詐騙，共損失35餘萬元。

刑事局呼籲，請民眾勿輕信來源不明投資及求職管道，並慎選合法投資管道，若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。