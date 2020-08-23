影／年近八旬老水電工不懼高 門反鎖爬8樓外牆自窗進房失足摔死

新北市三重區今天近午發生年近八旬老翁意外墜樓身亡，經查老翁疑因不慎將房門反鎖，竟想從8樓攀爬外牆自窗戶進房，結果失足墜落屋後鄰居家的3樓鐵皮屋頂，當場死亡。家屬說他年輕從事水電工，不懼高，過去也曾多次爬外牆。

警方是在上午11時22分左右接獲報案，指稱三重區永福街197巷有老人受困在公寓後側3樓鐵皮屋頂，經通報消防隊到場協助，確定老翁已經身亡，沒有送醫，案件交由警方報請檢察官相驗。

原來邱姓老翁已經高齡79歲，是永福街197巷老舊公寓後方大樓的7、8樓住戶。據家屬轉述，老翁的兒子說他上午外出吃早餐的時候，還看見父親在住家7樓客廳看電視，近午返家卻未見到人，過沒多久便接到警方通知，得知父親從住家後側墜樓。

老翁的兒子悲慟不已說，原本打算下午利用周日假期一起出遊，沒想到才出門吃個早餐，就發生意外。他還說，老先生年輕的時候是水電工人，經常爬上爬下，但是年邁已有輕微失智症，過去他也曾多次因為忘了帶鑰匙，從廁所窗戶爬到外牆進入房間，家人多次告誡不要再做這種危險行為，但老人家總是不以為意。