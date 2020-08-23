苗栗爆紅秘境苦花潭驚傳溺水 1名年輕遊客命危搶救中

如果一上公車，有人擋在刷卡機前，你會作何感想？台中巨業交通一名開雙節巴士的司機，8月21日載到一名乘客，17點56分從澄清醫院站上車後，一直站在刷卡機前，影響動線。這名司機很有耐心，起初並不以為意，開到福安站遇到一名沒戴口罩的乘客上車，細心提醒

2020-08-23 07:51