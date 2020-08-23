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苗栗爆紅秘境苦花潭驚傳溺水 1名年輕遊客命危搶救中
爆紅秘境苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布，今天中午傳出疑似溺水意外，苗栗縣警、消據報，下午1點30分左右在苦花潭找到1名20歲男子，已失去呼吸心跳，進一步搶救生命中。
苗栗縣政府消防局及警方今天中午12點多接獲報案，一名遊客從苦花潭頂跳水，下水後不見跡影，警、消緊急動員，到場處理及搜救，下午1點半左右在苦花潭水裡，尋獲1名年輕男子，已經失去呼吸心跳，苦花潭離入口處約半個小時路程，消防隊員一路心肺復甦術搶救。
苦花潭瀑布是今夏爆紅秘境，吸引溯溪及跳水遊客， 警方今年7月29日在入口及周邊道路交通管制，但湧入遊客戲水讓消防局憂心忡忡，第三大隊指出，通往苦花潭的產業道路有公告禁止溯溪、戲水的公告，但遊客視若無睹，尤其是跳水危險性更高，產業道路又狹窄，救援有困難度，要請遊客三思評估安全。
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