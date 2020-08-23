世貿參展沉香業者遭竊財損逾百萬 警全力追緝
台北市信義區世貿一館近日展出佛具展，卻驚傳有參展沉香攤位於21日遭人竊取價值逾新台幣141萬元的參展品，竊賊利用展區清場前快速下手逃逸，警方獲報後已成立專案小組追緝。
台北市警察局信義分局今天召開記者會，偵查隊長郭建成表示，昨天接獲民眾報案指出，轄內世貿一館近期展出佛事用品及相關藝品展，但有一間參展的沉香攤位於昨天到場開櫃驚覺遭竊，失竊物包括高價沉香等物，共財損約141萬餘元。
警方獲報後立即成立專案小組偵辦，經查發現業者是在21日晚間遭竊，竊賊利用業者離場後、展區清場前的時機，迅速侵入展區行竊，且得手後立即攜贓物逃離現場。
由於竊賊行竊時間短暫，且對環境相當熟悉，警方目前已掌握其身形，正積極釐清真實身分，將持續擴大調閱周邊監視器影像追緝。
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