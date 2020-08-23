護理科男學生徹夜飲酒 酒駕撞死機車騎士判刑3年2月

林姓男子被控去年11月就讀某五專護理系時，在台南市中西區PUB為朋友慶生徹夜飲酒後，涉嫌酒後騎機車在北區大港街和王姓男被害人機車發生碰撞，造成王顱內出血經送往醫院急救不治，林也因頭部外傷送醫，員警對林進行抽血檢驗，測得血液中酒精濃度高達每公升161毫克，台南地院依林觸犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處林徒刑3年2月，全案可上訴。

判決說，林於去年11月1日凌晨2點至6點多，在中西區一家PUB飲用調酒3至4杯，同日上午6點40分，酒後騎乘機車離開。同日上午7點5分，沿北區大港街由東往西方向行駛時，因酒後注意力、控制力減弱，疏未注意適有王姓男子騎機車沿大港街110巷道路由北往南方向行駛至110巷道路口，並提前左轉至大港街。

林因欲左偏閃避，兩車於大港街104號對向車道上發生碰撞，王頭部撞挫傷併顱骨骨折、顱內出血，經送往奇美醫院急救後，同日上午9點16分不治死亡。員警據報前往現場處理，在衛生福利部台南醫院對林進行抽血檢驗，測得血液中酒精濃度換算高達每公升161毫克，檢依法起訴。