快訊

蔡政府大增國防預算？ 恐怖數字遊戲下的周轉危機

NASA：美大選前一天 直徑2公尺小行星朝地球來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

護理科男學生徹夜飲酒 酒駕撞死機車騎士判刑3年2月

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

林姓男子被控去年11月就讀某五專護理系時，在台南市中西區PUB為朋友慶生徹夜飲酒後，涉嫌酒後騎機車在北區大港街和王姓男被害人機車發生碰撞，造成王顱內出血經送往醫院急救不治，林也因頭部外傷送醫，員警對林進行抽血檢驗，測得血液中酒精濃度高達每公升161毫克，台南地院依林觸犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處林徒刑3年2月，全案可上訴。

判決說，林於去年11月1日凌晨2點至6點多，在中西區一家PUB飲用調酒3至4杯，同日上午6點40分，酒後騎乘機車離開。同日上午7點5分，沿北區大港街由東往西方向行駛時，因酒後注意力、控制力減弱，疏未注意適有王姓男子騎機車沿大港街110巷道路由北往南方向行駛至110巷道路口，並提前左轉至大港街。

林因欲左偏閃避，兩車於大港街104號對向車道上發生碰撞，王頭部撞挫傷併顱骨骨折、顱內出血，經送往奇美醫院急救後，同日上午9點16分不治死亡。員警據報前往現場處理，在衛生福利部台南醫院對林進行抽血檢驗，測得血液中酒精濃度換算高達每公升161毫克，檢依法起訴。

法官審酌，林姓被告身為護理系5年級學生，更應知悉酒精對於身體影響，卻與友人徹夜飲酒慶生，在血液中酒精濃度高達每公升161毫克後，仍不顧念自身及用路人生命及身體安危，輕率騎車上路發生車禍，除使被害人死亡外，也使被害人家屬痛失親人，林犯後坦承犯行，迄今未與被害人家屬達成和解等一切情狀，量處其刑。

五專護理科林姓男學生被控酒駕撞死人，台南地院判他3年2月徒刑。圖/本報資料照片
五專護理科林姓男學生被控酒駕撞死人，台南地院判他3年2月徒刑。圖/本報資料照片

酒精 車禍

延伸閱讀

夏日大人風情！ 日本酒冰淇淋專賣店「SAKEICE」 全日本首間進駐淺草

健康醫點靈／不共用牙刷、刮鬍刀 防再染C肝

尿尿顏色太黃可能是水喝太少！ 當心下一秒「這病」就來襲

議員批公車客運酒駕 中市府指涉案駕駛已離職

相關新聞

影／公車乘客擋刷卡機遭規勸 怒嗆司機「閉上你的嘴」

如果一上公車，有人擋在刷卡機前，你會作何感想？台中巨業交通一名開雙節巴士的司機，8月21日載到一名乘客，17點56分從澄清醫院站上車後，一直站在刷卡機前，影響動線。這名司機很有耐心，起初並不以為意，開到福安站遇到一名沒戴口罩的乘客上車，細心提醒

阿里山登山 她跌25公尺山谷獲救

嘉義縣消防局昨天獲報，指台中市有一團登山客，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中一名女登山客不慎跌落約二十五公尺山谷，消防隊...

護理科男學生徹夜飲酒 酒駕撞死機車騎士判刑3年2月

林姓男子被控去年11月就讀某五專護理系時，在台南市中西區PUB為朋友慶生徹夜飲酒後，涉嫌酒後騎機車在北區大港街和王姓男被...

貨車載運金紙著火 民俗專家：好兄弟搶「運鈔車」

台南市昨天上午發生一輛運金紙的貨車行經安南區安明路四段，金紙突起火燃燒，貨車駕駛連忙停靠路邊，將著火金紙鏟到路邊，驚動消...

影／貨車倒車撞車落跑 辯待等1小時仍吃罰單

台中市許姓男子在1日時將貨車停在南區崇倫街，但要下班取車時，發現車牌、保險桿都有明顯撞擊痕跡，因不知肇事者是何人，許向警...

不忍長照妻愈來愈瘦 7旬老翁昨持酸液灌妻自飲不治

嘉義市范姓老翁昨晚6時許，帶疑似鹽酸液體，到張姓妻子住的長期照護機構探視，趁他人不注意，先拿酸液灌妻子、再自飲酸液，造成...

警官之子被機車撞飛只皮肉傷 他說全身充滿媽祖力量

台中市大甲警分局副分局長張明輝10年前與全家人到小琉球旅遊，他5歲的兒子當時被一名男子騎機車急駛而來撞飛，以救護船後送醫...

警察故事／棒球國手變刑警 偵破雙屍案

「球是圓的，不到最後關頭，難以定輸贏！」台南市警察局刑警大隊偵四隊隊長黃文夏，從棒球國手變成辦案高手，始終秉持著「堅持到...

警察故事／陳榮輝擅緝毒 被譽警界教科書

6年前高雄氣爆發生時，水裡來、火裡去冒死救助民眾的苓雅警分局成功路派出所長陳榮輝，另一面是警政署安居緝毒專案的典範教科書...

怕忘記媽媽的臉…警助她找到母親 20歲生日圓夢

基隆鄧姓女子十年未見母親，20歲生日快到了，希望能得到母親的祝福。在警界尋人高手許耀彬的協助下，2人見面相擁而泣，終於圓...

彰化21歲男游泳池溺水 送醫搶救中

彰化縣和美鎮一家游泳池今天傍晚發生溺水事件，21歲張姓男子疑似在水中練習憋氣，在水裡沒幾分鐘被人發現沒有反應，立即將他拉...

影／男因債務糾紛遭擄毆打致死載到汽車旅館 警逮6人

屏東縣潮州警分局21日深夜接獲報案，一名蔡姓男子在汽車旅館內，身體有多處外傷，經送醫不治。警方專案小組調查，蔡因積欠陳姓...

熱門新聞

嘉義老翁灌妻又自飲鹽酸不治 旁人嘆「夫妻倆感情好」

影／嘉義翁持酸液灌長照妻又自飲 2重傷急救2輕傷

疑涉印度洋漁船喋血案！陸籍船長通緝多年歸案遭押

曾獲「桃青領袖傑出獎」 惡男性侵5歲女童遭判16年

影／男子到照護中心想悶死妻子 潑酸造成5人受傷

嘉義老翁潑酸自飲今晨宣告不治 長照妻病情穩定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。