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貨車載運金紙著火 民俗專家：好兄弟搶「運鈔車」
台南市昨天上午發生一輛運金紙的貨車行經安南區安明路四段，金紙突起火燃燒，貨車駕駛連忙停靠路邊，將著火金紙鏟到路邊，驚動消防人員到場滅火。民俗專家廖大乙今天說，七月鬼門開，這是好兄弟動手搶「運鈔車」。
這起火燒金紙意外，發生於昨天上午10點32分，土城消防分隊獲報位於安南區安明路四段，有金紙起火，消防人員到場，看到成堆金紙起火，馬上出水滅火，並請來小型挖土機鏟金紙，載運金紙的貨車駕駛也在一旁協助滅火，貨車駕駛告訴消防人員，他載運金紙途中，金紙突然起火，先把著火金紙鏟到路邊，避免火燒車。
有目擊民眾表示，他大約昨天上午11點行經現場，看到現場金紙堆燃燒，但不清楚怎麼會發生火警。不少網友紛紛留言，「陰間發大財」、「冥界振興券」、「又要說巧合了是吧」、「今年的特別兇」、「該路祭了」、「好兄弟不讓環保單位載去集中燒」、「真的很玄，什麼時候不燒，一定這個月燒掉。」掀起熱議。
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