影／貨車倒車撞車落跑 辯待等1小時仍吃罰單

台中市許姓男子在1日時將貨車停在南區崇倫街，但要下班取車時，發現車牌、保險桿都有明顯撞擊痕跡，因不知肇事者是何人，許向警方報案，警方調閱監視器後，發現是另名駕駛貨車的蔡姓男子涉案，蔡辯稱，他倒車時不小心撞到，他當時在旁邊施工，「等了一小時」都不見車主，所以先離開，警方認定蔡違反道交條例，今依法告發。

台中市第三警分局交通分隊1日下午5時許獲報，許姓男子將車輛停放南區崇倫街路旁，下班取車時卻發現車輛前車牌上方及保險桿有明顯撞擊痕跡，由於肇事者沒有報案，也沒有留下聯絡資訊，只好求助警方，希望能找出肇事者求償。

全案經警方積極調閱監視器，發現許的貨車的車損是另輛貨車倒車時，不慎撞擊所致，警方循線聯繫到蔡姓男子（34歲）到案說明。

蔡姓男子辯稱，當時他為了讓道給一輛轎車，先將車子移到前方，因天雨視線不佳，倒車時不小心撞到路邊一輛貨車，因不知道如何聯絡車主，只好在現場附近邊工作邊等候，約一個小時收工後仍未見車主出現才離去等語。

警方調閱監視器發現，蔡姓男子在案發地點倒車，未注意後方小貨車，發生擦撞後他將車輛倒回路旁，期間友人聽到撞擊聲也上前查看，可見撞擊力道不小，但蔡卻沒有報警也未留下任何聯絡資料，推託自己已在現場等候車主1小時之久，警方不予採信，依法告發。