長照心理經濟都是壓力？專家：除了信仰 政府更要幫忙

嘉義市范姓老翁昨晚疑不堪照顧長期臥床妻子，持酸液灌妻、自飲，老翁今晨不治，專家直言對於長期臥床者及協助照顧者、家人，其心理壓力非一般人能了解，本案只是 浮上檯面的案例，檯面下可能有更多人需要幫助，除透過信仰支持，更需要政府及多元喘息照顧幫忙。

臨床心理師林姿吟表示，當照顧者看見妻子躺在床上插管餵食，無法自由行動、表達，甚至被約束、針紮、吃很多藥，更甚者大小便失禁、包尿布及身上褥瘡，這都會讓照顧者心疼及不捨，更擔心老去的自己是否也變得如此，誰能提供照顧？

「經濟是另一個壓力！」林姿吟說，臨床上遇到許多案例，照顧者必須長期負擔臥床患者照顧費用，每個月收入、自己養老金，全數支付另一半長照月費、營養金都不一定夠，又可能不好意思向孩子、其他親友開口，在照顧、經濟等壓力下，才讓照顧者對人生、未來絕望。

「信仰、喘息服務很重要！」林姿吟指出，無論天主教、基督教和佛教等信仰，都不認同用自我了斷方式結束生命，照顧者如果能透過信仰幫助，無論是到教會或參與其他宗教活動，經由宗教團體、朋友給予支持，認為生命是有意義的，可提供相當幫助；另政府也應提供更多元喘息服務，讓照顧者看見希望，願意繼續努力。