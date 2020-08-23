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不忍長照妻愈來愈瘦 7旬老翁昨持酸液灌妻自飲不治

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市范姓老翁昨晚6時許，帶疑似鹽酸液體，到張姓妻子住的長期照護機構探視，趁他人不注意，先拿酸液灌妻子、再自飲酸液，造成范頭、口部灼傷，范妻等另3人受傷送醫急救，范姓老翁今晨傷重不治；初步研判老翁不願長期臥床妻子日漸衰弱、才決定忍痛結束妻生命，實際犯罪動機警方仍調查中。

嘉義基督教醫院表示，范姓老翁到院後，口部等處受酸液侵蝕嚴重、意識不清、狀況相當危急；范張女士因也口部受侵蝕，經急救後，范男今晨6點45分左右傷重不治，張女加護病房治療觀察中、狀況穩定，照護員裴女也是住院治療中、無大礙，另1名85歲長者腳部被潑酸，昨晚急救處理後已出院。

照護機構證實，范姓老翁與妻子情感不錯，2年來繳費都正常，但本月繳費時，老翁表示要請兒子付款、尚未繳款；老翁每天晚上都到機構探視妻子，未曾聽到抱怨機構照顧服務工作，也曾多次拿營養品到機構，但范妻日前住院時，醫師曾說每日營養是足夠的，主因還是身體多重疾病，體重才不斷減輕。

據了解，范姓老翁的妻子因中風等多重疾病長期臥床，老翁及家屬2年多前將妻子送進照護中心，老翁與妻子感情甚篤，每天都來探視妻子，並詢問身體狀況。

范姓老翁長期從事從事代客驗車工作，雖然已71歲仍未退休，但每天工作前、下班後都到照護中心探望妻子，但范妻近其身體不好，機構曾多次送醫，老翁總抱怨「妻越來越瘦」，失去生活品質，不知如何處理，家屬甚至言談中提及，下次再送院可能放棄急救。

范姓老翁昨晚6時許，進入中心二樓妻子的病房時表現正常，沒想到約7時30分，忽然拿酸液灌妻子再拿床單罩在妻子口鼻上，一旁照護員看到立即大聲呼喊求救，工作人員也上前制止，范姓老翁又將酸液朝自己嘴裡灌，釀成悲劇。

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警方昨晚到場調查老翁行凶動機。記者卜敏正／攝影
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老翁 嘉義

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