快訊

TikTok證實：計畫最快下周起訴川普政府

陽春又難用…公部門蚊子App 原來是這樣養成的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警官之子被機車撞飛只皮肉傷 他說全身充滿媽祖力量

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局副分局長張明輝10年前與全家人到小琉球旅遊，他5歲的兒子當時被一名男子騎機車急駛而來撞飛，以救護船後送醫院急救，醫師說只有頭皮撕裂傷，縫二針，他看到兒子清醒時問感覺，兒子竟回，「我全身充滿媽祖的力量」，當年兒子剛好當大甲媽祖的義子，全家人都覺得不可思議。

因為這件車禍，張明輝全家人每月到都大甲鎮瀾宮參拜，持續10年，兒子今年已15歲；張明輝表示，兒子小時候常生病住院，他與妻擔心，後來有警界朋友建議，帶到鎮瀾宫讓媽祖認義子，據傳會比較好「照顧」。

張明輝與妻帶兒子向大甲媽參拜擲筊請示後，兒子當大甲媽義子，後來已少生病，當年全家人一起到小琉球旅遊，第3天要回台灣前，在碼頭附近買紀念品，兒子要過馬路，被一名男子騎機車急駛衝撞，兒子被撞飛5公尺，張明輝與妻驚嚇抱起兒子，張明輝的衣服沾滿血；送衛生所，但無法處理傷勢，再請消防局救護船送東港醫院，醫師檢查發現，只有頭皮撕裂傷，縫2針出院。

張明輝說，兒子治療後說，不知自己發生什麼事，但感覺全身充滿媽祖的力量，他當大甲媽義子後，每天都戴著大甲媽祖的平安符，張明輝表示，10年前的事很不可思議，信者會信，這是他們全家人的親身經歷，他認為只要心存善念，不需執著。

台中市大甲警分局副分局長張明輝（右）因為兒子的親身經歷，他們全家人每月都到大甲鎮瀾宮參拜。記者游振昇／翻攝
台中市大甲警分局副分局長張明輝（右）因為兒子的親身經歷，他們全家人每月都到大甲鎮瀾宮參拜。記者游振昇／翻攝

大甲媽祖 小琉球 醫師

延伸閱讀

北港百年藝鎮移師台北 張麗善邀市民親近媽祖

觀音東北角顯靈？傳媽祖當年化身少女 猛接砲彈護鄉民

媽祖在涼亭辦公！因為「廟宇外靈入侵」神明被趕走

獨／冷戰40年剛破冰 翁聽兒勸照料洗腎妻竟遇車禍遭撞飛

相關新聞

影／公車乘客擋刷卡機遭規勸 怒嗆司機「閉上你的嘴」

如果一上公車，有人擋在刷卡機前，你會作何感想？台中巨業交通一名開雙節巴士的司機，8月21日載到一名乘客，17點56分從澄清醫院站上車後，一直站在刷卡機前，影響動線。這名司機很有耐心，起初並不以為意，開到福安站遇到一名沒戴口罩的乘客上車，細心提醒

阿里山登山 她跌25公尺山谷獲救

嘉義縣消防局昨天獲報，指台中市有一團登山客，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中一名女登山客不慎跌落約二十五公尺山谷，消防隊...

不忍長照妻愈來愈瘦 7旬老翁昨持酸液灌妻自飲不治

嘉義市范姓老翁昨晚6時許，帶疑似鹽酸液體，到張姓妻子住的長期照護機構探視，趁他人不注意，先拿酸液灌妻子、再自飲酸液，造成...

警官之子被機車撞飛只皮肉傷 他說全身充滿媽祖力量

台中市大甲警分局副分局長張明輝10年前與全家人到小琉球旅遊，他5歲的兒子當時被一名男子騎機車急駛而來撞飛，以救護船後送醫...

警察故事／棒球國手變刑警 偵破雙屍案

「球是圓的，不到最後關頭，難以定輸贏！」台南市警察局刑警大隊偵四隊隊長黃文夏，從棒球國手變成辦案高手，始終秉持著「堅持到...

警察故事／陳榮輝擅緝毒 被譽警界教科書

6年前高雄氣爆發生時，水裡來、火裡去冒死救助民眾的苓雅警分局成功路派出所長陳榮輝，另一面是警政署安居緝毒專案的典範教科書...

怕忘記媽媽的臉…警助她找到母親 20歲生日圓夢

基隆鄧姓女子十年未見母親，20歲生日快到了，希望能得到母親的祝福。在警界尋人高手許耀彬的協助下，2人見面相擁而泣，終於圓...

彰化21歲男游泳池溺水 送醫搶救中

彰化縣和美鎮一家游泳池今天傍晚發生溺水事件，21歲張姓男子疑似在水中練習憋氣，在水裡沒幾分鐘被人發現沒有反應，立即將他拉...

影／男因債務糾紛遭擄毆打致死載到汽車旅館 警逮6人

屏東縣潮州警分局21日深夜接獲報案，一名蔡姓男子在汽車旅館內，身體有多處外傷，經送醫不治。警方專案小組調查，蔡因積欠陳姓...

女登山客跌落阿里山25公尺山谷 消防隊順利救出送醫

嘉義縣消防局下午1點12分，接獲南投縣消防局轉報，台中市某團登山客共40名，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中1名女登山客...

大眼美女「好心」儲值外匯平台 男上班族網交被騙300萬

上班族方姓男子上網交友結識「正妹」，被慫恿投資外匯平台，匯款後平台卻無法出金，損失約300萬元，刑事局分析今年假投資詐騙...

13歲雪納瑞北投走失 警見主人淚流滿面深受感動速找回

李姓女子養了一隻灰色雪納瑞13年，日前發現他從家中溜出走失，身上又無裝晶片，立刻到北投分局大屯派出所求助。警員邱志峰、鄭...

熱門新聞

影／嘉義翁持酸液灌長照妻又自飲 2重傷急救2輕傷

疑涉印度洋漁船喋血案！陸籍船長通緝多年歸案遭押

嘉義老翁灌妻又自飲鹽酸不治 旁人嘆「夫妻倆感情好」

影／男子到照護中心想悶死妻子 潑酸造成5人受傷

曾獲「桃青領袖傑出獎」 惡男性侵5歲女童遭判16年

嘉義老翁潑酸自飲今晨宣告不治 長照妻病情穩定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。