警官之子被機車撞飛只皮肉傷 他說全身充滿媽祖力量

台中市大甲警分局副分局長張明輝10年前與全家人到小琉球旅遊，他5歲的兒子當時被一名男子騎機車急駛而來撞飛，以救護船後送醫院急救，醫師說只有頭皮撕裂傷，縫二針，他看到兒子清醒時問感覺，兒子竟回，「我全身充滿媽祖的力量」，當年兒子剛好當大甲媽祖的義子，全家人都覺得不可思議。

因為這件車禍，張明輝全家人每月到都大甲鎮瀾宮參拜，持續10年，兒子今年已15歲；張明輝表示，兒子小時候常生病住院，他與妻擔心，後來有警界朋友建議，帶到鎮瀾宫讓媽祖認義子，據傳會比較好「照顧」。

張明輝與妻帶兒子向大甲媽參拜擲筊請示後，兒子當大甲媽義子，後來已少生病，當年全家人一起到小琉球旅遊，第3天要回台灣前，在碼頭附近買紀念品，兒子要過馬路，被一名男子騎機車急駛衝撞，兒子被撞飛5公尺，張明輝與妻驚嚇抱起兒子，張明輝的衣服沾滿血；送衛生所，但無法處理傷勢，再請消防局救護船送東港醫院，醫師檢查發現，只有頭皮撕裂傷，縫2針出院。