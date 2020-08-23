影／公車乘客擋刷卡機遭規勸 怒嗆司機「閉上你的嘴」

如果一上公車，有人擋在刷卡機前，你會作何感想？

台中巨業交通一名開雙節巴士的司機，8月21日載到一名乘客，17點56分從澄清醫院站上車後，一直站在刷卡機前，影響動線。這名司機很有耐心，起初並不以為意，開到福安站遇到一名沒戴口罩的乘客上車，細心提醒，年輕人驚覺沒戴口罩，被提醒沒有生氣，急忙下車，車輛繼續行駛，身穿藍衣的男子依舊站在刷卡機前。

這名司機說，傍晚時段是下班時間，上下車乘客很多，他發現藍衣男子一直站在刷卡機前，影響其他乘客上、下車動線，一直到科博館忍不住開口關心他要在哪一站下車？藍衣男子說「火車站」，司機提醒他「這邊是動線，請往裡面站」，還跟他說「抱歉，請你配合一下」，藍衣男子又多站了25秒，還刻意回頭看司機一眼，司機好言詢問「還是你找個位置坐？」男子才不情願的往後走。

公車司機說，車子行經到第二市場附近，這名藍衣男子突然走到司機旁東張西望，詢問：「那邊可以看到車號？」司機回答他：「所有資訊都在車內，你找一下，不方便打擾，謝謝」，男子不滿的說，「你為什麼可以隨便不要我站在這邊」，並嗆司機「時間很多唷」，司機請他直接打電話投訴比較快，不會浪費筆的墨水。

未料男子惱羞成怒再嗆「本來不想投訴，要投訴了」，司機跟他說「謝謝指教，謝謝」，男子又嗆請司機「你少講話，閉上你的嘴巴！」巨業交通昨天晚間立刻接到投訴。

巨業交通表示，公車上都有監視器，司機沒有口出惡言或態度不佳。