影／男持酸液灌長照妻又自飲 2重傷急救2輕傷

嘉義市范姓老翁昨晚近8時，帶疑似鹽酸液體，到張姓妻子住的長期照護中心，先拿酸液灌妻子，再以床單悶住妻口鼻，工作人員制止時，他拿酸液潑灑制止的工作人員並自飲酸液，造成范頭臉口部灼傷，1照護員及范妻及另1老人受傷送醫急救，詳細事故原因、動機警方調查中。

嘉義基督教醫院表示，范姓老翁到院後，口部等處受酸液侵蝕嚴重、意識不清、狀況相當危急；范張女士因也口部受侵蝕，2人仍在急救中，另斐姓照護員被噴到臉部輕傷，另1名85歲男子腳部被潑酸，急救處理後已出院。

照顧中心工作人員表示，年約71歲的范男，昨晚進入中心二樓妻子的病房時表現正常，沒想到當他坐在70歲妻子身旁，忽然拿酸液灌妻子再拿床單罩在妻子口鼻上，一旁照護員看到立即大聲呼喊求救，工作人員也上前協助制止。

范姓老翁見眾人想制止他，拿出攜帶二罐疑感冒藥水瓶裝酸液威脅，眾人勸戒時他先持酸液潑灑，造成照護員和范妻丶隔床老人的腳部被酸潑及受傷，范又將酸液朝自己嘴裡灌，工作人員制止已來不及。