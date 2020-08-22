影／男因債務糾紛遭擄毆打致死載到汽車旅館 警逮6人

屏東縣潮州警分局21日深夜接獲報案，一名蔡姓男子在汽車旅館內，身體有多處外傷，經送醫不治。警方專案小組調查，蔡因積欠陳姓男子債務，避不見面，20日晚間陳夥同友人共6人在屏東市發現蔡，將蔡載到山區毆打，再載到汽車旅館囚禁。陳等人後來發現蔡沒有生命跡象逃走，旅館人員察覺異狀報案。

警方連夜逮捕主嫌陳姓男子等6人，警詢後今依傷害致死、遺棄等罪嫌將6人移送屏東地檢署偵辦。

死者蔡姓男子（30歲）與主嫌陳姓男子（40歲）都是高雄人，兩人是朋友，平日打零工，蔡今年過年後搬到屏東市租房子。據了解，死者生前跟陳姓男子借錢約5、60萬元，陳多次催討，蔡都沒還且避不見面。

20日晚間8點多，陳夥同友人共6人，開兩輛車，在屏東市遇到蔡姓男子，將蔡強行帶到沿山公路附近山區毆打凌虐，21日傍晚，再將蔡帶到旅館囚禁，要與死者家屬談判債務歸還事宜。

21日晚間10點多，死者當時稱身體不適，陳姓主嫌等人發現蔡沒有呼吸心跳，隨即開車逃走。旅館人員察覺異狀，趕緊通知救護車送醫，死者到院前死亡。