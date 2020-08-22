快訊

民眾黨地方選舉吞3敗 柯文哲：保證金拿回來就不錯

巴威颱風估23:30解除海警 明天西半部要慎防大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男因債務糾紛遭擄毆打致死載到汽車旅館 警逮6人

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣潮州警分局21日深夜接獲報案，一名蔡姓男子在汽車旅館內，身體有多處外傷，經送醫不治。警方專案小組調查，蔡因積欠陳姓男子債務，避不見面，20日晚間陳夥同友人共6人在屏東市發現蔡，將蔡載到山區毆打，再載到汽車旅館囚禁。陳等人後來發現蔡沒有生命跡象逃走，旅館人員察覺異狀報案。

警方連夜逮捕主嫌陳姓男子等6人，警詢後今依傷害致死、遺棄等罪嫌將6人移送屏東地檢署偵辦。

死者蔡姓男子（30歲）與主嫌陳姓男子（40歲）都是高雄人，兩人是朋友，平日打零工，蔡今年過年後搬到屏東市租房子。據了解，死者生前跟陳姓男子借錢約5、60萬元，陳多次催討，蔡都沒還且避不見面。

20日晚間8點多，陳夥同友人共6人，開兩輛車，在屏東市遇到蔡姓男子，將蔡強行帶到沿山公路附近山區毆打凌虐，21日傍晚，再將蔡帶到旅館囚禁，要與死者家屬談判債務歸還事宜。

21日晚間10點多，死者當時稱身體不適，陳姓主嫌等人發現蔡沒有呼吸心跳，隨即開車逃走。旅館人員察覺異狀，趕緊通知救護車送醫，死者到院前死亡。

警方接獲報案後，隨即展開調查，今天凌晨在高雄等地帶回主嫌陳姓男子共6人，警詢後依傷害致死、遺棄等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方連夜逮捕陳姓主嫌（前排右一）等6人到案。記者劉星君╱翻攝
警方連夜逮捕陳姓主嫌（前排右一）等6人到案。記者劉星君╱翻攝

屏東縣 汽車旅館

延伸閱讀

碩士自誇上5名酒醉女都沒事 這回踢鐵板被判重刑

包養每月10萬3女上當遭性侵 渣男裝闊使詐判10年10月

市長補選前查黑槍 發現通緝犯利用工廠改造槍枝

華裔女撲克玩家遭虐待性侵後 活活被燒死

相關新聞

影／男子到照護中心想悶死妻子 潑酸造成5人受傷

嘉義市范姓男子今天晚間8時許，帶疑似鹽酸液體，到張姓妻子住的長期照護中心，面會時先拿床單意圖悶死妻子，工作人員發現制止，...

影／男因債務糾紛遭擄毆打致死載到汽車旅館 警逮6人

屏東縣潮州警分局21日深夜接獲報案，一名蔡姓男子在汽車旅館內，身體有多處外傷，經送醫不治。警方專案小組調查，蔡因積欠陳姓...

女登山客跌落阿里山25公尺山谷 消防隊順利救出送醫

嘉義縣消防局下午1點12分，接獲南投縣消防局轉報，台中市某團登山客共40名，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中1名女登山客...

大眼美女「好心」儲值外匯平台 男上班族網交被騙300萬

上班族方姓男子上網交友結識「正妹」，被慫恿投資外匯平台，匯款後平台卻無法出金，損失約300萬元，刑事局分析今年假投資詐騙...

13歲雪納瑞北投走失 警見主人淚流滿面深受感動速找回

李姓女子養了一隻灰色雪納瑞13年，日前發現他從家中溜出走失，身上又無裝晶片，立刻到北投分局大屯派出所求助。警員邱志峰、鄭...

影／「啞巴男」闖超商持利剪威脅女店員 遭男店員打跑

一名頭戴安全帽、口罩男子昨晚闖進新北市一間超商，手持一把剪刀對著女店員，女店員嚇得大叫，男店員見狀衝上與該名男子發生肢體...

台東疑傳虐童案 社會處已介入調查釐清

台東1名何姓母親將8個月大女童託付友人照顧，未料，21日晚間下班接小孩時，發現臉部有手印，懷疑遭鍋巴掌，質問友人卻避重就...

陸籍客船金門海域翻覆找膴人？原來早被陸船救走

1艘大陸籍客船「閩00客0076」今天上午在金門母嶼0.8浬處，疑似受「巴威颱風」外圍環流影響，海象轉劣，遭遇5-6級陣...

登山客跌落阿里山鄉50公尺山谷 消防隊員趕往馳援

嘉義縣消防局下午1點12分，接獲南投縣消防局轉報，台中市某團登山客共計40名，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中1名登山客...

影／微信美女詐騙62歲男子7萬台幣 警攔阻內容曝光

台北市警大同分局建成派出所，上月接獲中國信託商業銀行承德分行報案，指有一男子要匯款7萬元到大陸，匯給誰？做什麼？都解釋不...

高雄幼兒園傳不當對待 老師扯幼兒衣領、掐嘴巴

高雄家長在社群「爆料公社」控訴，孩子在鳳山區一所幼兒園被老師不當管教，監視錄影畫面中教師扯幼兒的衣領、還掐嘴巴。園方表示...

影／巴威輕颱逼近！2水上摩托車隊員落海 海巡即刻救援

今年第8號颱風「巴威」今天生成，外圍環流影響，海域風浪漸增強，中央氣象局今天上午10點半發布海上颱風警報。嘉義縣體育會水...

熱門新聞

台南白河警方越區嘉義追捕竊車犯 遭拒捕開3槍擊中嫌犯

到羅東玩臨停五分鐘回頭「車不見了」她氣炸 當地人：真的倒霉

回應弒母斷頭案 法務部官員：法醫所未做精神鑑定

警察實習初體驗 副分局長囑「勇於承擔警察職責」

一封尋親信警助20歲生日圓夢 女和失散10年母親相擁泣

一家三口攀登南庄加里山迷途 救援人員深夜帶下山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。