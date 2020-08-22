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女登山客跌落阿里山25公尺山谷 消防隊順利救出送醫
嘉義縣消防局下午1點12分，接獲南投縣消防局轉報，台中市某團登山客共40名，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中1名女登山客不慎跌落約50公尺山谷。消防隊徒步救援，傍晚用接駁方式，順利將女登山客救出送醫。
消防救護人員檢傷，49歲女登山客左腳踝開放性骨折，意識清楚，跌落深度約25公尺，由救護車後送嘉義市聖馬爾定醫院就醫。
消防局下午獲報，馬上調派阿里山分隊及奮起湖分隊人員，趕往救援。因當地無法開車抵達，大批消防救護人員攜帶救援工具，徒步前進深入山林，來回路程約2小時以上，以GPS定位失事地點。
石山引水道的入口在台18線約99.5K處，「鹿林山野生動物棲息環境」木牌後方。石山引水道原是阿里山林場鐵路的石山線，拆除鐵軌後的路基成為供應阿里山水源的維護道路，全線腰繞石山而行，終點處即鹿林前山瀑布引水處。全程坡度和緩、處處可見水管橋和引水設施，是一條景觀多變、名副其實的水管路步道。
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