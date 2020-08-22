中市正德醫院工安意外 輾死同事的駕駛「無保請回」
台中市南屯區佛教正德醫院昨發生工安意外，油漆工何男駕駛高空作業車，突失去動力，作業車倒退嚕輾死洪姓同事，警認何涉嫌過失致死，今天下午報請檢察官相驗。檢察官開庭調查後，以本案尚有疑點待查，如車子是機械故障？或人為操作不當或其他因素，訊問後認暫無強制處分必要，將何男請回。
中市消防局昨天中午11時35分據報，南屯區龍富十五路的佛教正德醫院的第二期工程工地有工安意外，立即出動南屯分隊警消，救護車前往搶救。
消防人員到場回報，洪姓油漆工人（58歲）於地下2樓施工時，遭何姓同事（62歲）所駕駛的高空作業車輾過右小腿至膝蓋處，造成開放性骨折，且警消到場時，傷者已無呼吸心跳，經送醫急救，仍因傷勢嚴重不治。
檢警查出，昨天中午何男駕駛高空作業車，載著同事洪男，由工地地下2樓要上地下1樓，作業車突然失去動力，車子倒退嚕，何男看著正前方，不知為何會輾到同事洪男。警詢後，認何男涉嫌過失致死，今天下午報請檢察官相驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言