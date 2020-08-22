中市正德醫院工安意外 輾死同事的駕駛「無保請回」

台中市南屯區佛教正德醫院昨發生工安意外，油漆工何男駕駛高空作業車，突失去動力，作業車倒退嚕輾死洪姓同事，警認何涉嫌過失致死，今天下午報請檢察官相驗。檢察官開庭調查後，以本案尚有疑點待查，如車子是機械故障？或人為操作不當或其他因素，訊問後認暫無強制處分必要，將何男請回。

中市消防局昨天中午11時35分據報，南屯區龍富十五路的佛教正德醫院的第二期工程工地有工安意外，立即出動南屯分隊警消，救護車前往搶救。

消防人員到場回報，洪姓油漆工人（58歲）於地下2樓施工時，遭何姓同事（62歲）所駕駛的高空作業車輾過右小腿至膝蓋處，造成開放性骨折，且警消到場時，傷者已無呼吸心跳，經送醫急救，仍因傷勢嚴重不治。