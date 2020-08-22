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大眼美女「好心」儲值外匯平台 男上班族網交被騙300萬
上班族方姓男子上網交友結識「正妹」，被慫恿投資外匯平台，匯款後平台卻無法出金，損失約300萬元，刑事局分析今年假投資詐騙上升，提醒民眾上網交友要謹慎。
台中市方姓男子（30歲）上月透過Tinder交友軟體認識自稱安娜女子，對方使用大眼美女照，常噓寒問暖，取得信任後，宣稱自己投資外匯交易平台致富，「好心」替方儲值價值10萬美元的投資金幣，可在平台試玩。
隔幾天，安娜稱急需資金周轉，請方匯款10萬美元（約台幣300萬元），表示之後可向平台申請出金，方匯款後向平台提出申請，平台客服卻稱涉及洗錢，須再繳5萬美元保證金，他發現受騙報案。
刑事局預防科分析，假交友結合假投資詐騙攀升，詐騙集團以帥哥、美女照上網交友，慫恿被害人投資外匯期貨、 虛擬貨幣等，得手後藉故拖延出金或要求加碼給錢。
警方提醒，標榜穩賺不賠、高報酬低風險的投資方案有詐，民眾上網交友要提高警覺，拒絕來路不明的投資。
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