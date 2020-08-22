13歲雪納瑞北投走失 警見主人淚流滿面深受感動速找回
李姓女子養了一隻灰色雪納瑞13年，日前發現他從家中溜出走失，身上又無裝晶片，立刻到北投分局大屯派出所求助。警員邱志峰、鄭聿廷見李邊說邊哭，感受到孩子走失般的慌張痛苦，便分工合作協尋，兩小時後，順利在距走失地點約2公里的學校，找到李的愛犬。
李女（56歲）本月12日中午跑進派出所哭著說，這隻雪納瑞陪了她13年，年紀很大了，想到現在外面流浪，就很不捨，「波麗士大人能不能運用專業幫我找回」。
鄭員、邱員聽了被感動，決心要幫李救回愛犬，兩人分工合作，邱先將走失訊息貼在臉書「狗狗走失協尋互助」社團，再調閱監視器；鄭則負責網路巡邏，清查有無網友提供資訊。
兩小時後，臉書社團「台北之北投幫」有人貼文，指惇敘工商校內有一隻雪納瑞，鄭刻致電李，兩人一同到該校，果然發現就是愛犬。
李對兩警熱心助民的精神大表感謝。北投分局呼籲，民眾若養毛小孩，務必植入晶片，防止不慎走失，可藉由晶片馬上找到主人。
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