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影／「啞巴男」闖超商持利剪威脅女店員 遭男店員打跑
一名頭戴安全帽、口罩男子昨晚闖進新北市一間超商，手持一把剪刀對著女店員，女店員嚇得大叫，男店員見狀衝上與該名男子發生肢體衝突，拉扯間男子因手中剪刀被拍掉，轉身逃出超商，快步鑽進一旁巷弄逃逸。事發全程約30秒，該名男子從頭到尾未發一語，店員也不知男子意圖為何，警方已全力調閱周邊監視器畫全力追緝中。
新北市土城警方昨晚9時3分接獲土城區裕民路與學士路口超商20歲陳姓女店員報案，她表示，一名戴安全帽、口罩男子走進超商時，突然手持一把剪刀對著她，讓她嚇了一大跳，一度以為對方想要搶超商，當場尖聲大叫。
超商內21歲王姓男店員見狀衝上前制止，雙方在拉扯間，男子因手中的剪刀被拍打掉下，男子立即轉身離開超商逃逸，由於，該名男子全程均無說話亦無與店員對話，或表示任何意圖，動機不明。
土城偵查隊副隊長賴政村表示，警方在現場拾獲嫌犯掉落的剪刀及一只紅白相間塑膠袋，正調閱事發地點周邊監視器畫面，依男子逃逸路線全力追緝中。
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