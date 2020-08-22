台東疑傳虐童案 社會處已介入調查釐清

台東1名何姓母親將8個月大女童託付友人照顧，未料，21日晚間下班接小孩時，發現臉部有手印，懷疑遭鍋巴掌，質問友人卻避重就輕，推託是她小孩用玩具不小心打到女童臉，女童父母不採信氣得驗傷報案。縣府社會處表示，目前傷勢鑑定中，正待調查結果。

縣府社會處表示，當晚接獲通報後，即派社工前往了解，發現女童左臉夾確實明顯紅腫，經調查照顧者身分後，沒有合格保母證照，僅表示是受友人託付照顧，且說法前後不一，當晚社工員除陪同女童家屬前往驗傷，並到派出所製作筆錄，再轉介花蓮慈濟醫院兒少保護醫療整合中心協助傷勢鑑定。

何母表示，因她和先生白天都在上班，原本委託認識2年的友人姨婆照顧小孩，但姨婆身體不適，就託給友人照顧，哪知道事發當天下班接小孩，就發現小孩臉部紅腫，問友人甚麼情況，友人回應表示是她小孩不小心用玩具打到，之後就帶小孩家，回到家先生看到就說這是大人的手印，怎麼是玩具。

她說，當晚她和先生去找友人質問，其實，他們只要友人誠實以對就不打算追究，沒想到友人說她從廚房出來後，就看到小孩臉上紅腫，當下先生就很生氣的和她去醫院驗傷時，醫師也認為小孩臉部紅腫不可能是玩具留下的印痕，況且友人小孩也才9個月大，力道上不可能拿玩具打到紅腫。