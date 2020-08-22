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陸籍客船金門海域翻覆找膴人？原來早被陸船救走
1艘大陸籍客船「閩00客0076」今天上午在金門母嶼0.8浬處，疑似受「巴威颱風」外圍環流影響，海象轉劣，遭遇5-6級陣風8級才意外翻覆，船上有2人，已由陸方船舶救起，金門海巡隊表示，巡防艇獲報抵達現場，並展開海上搜尋，同時通報中部航務中心、環保局、港務處等單位協處；目前僅有些許輕油油花於海上，金門海巡隊將持續掌握該船情形，避免發生海洋汙染問題。
金門海巡隊今天表示，在今天上午8時39分，接獲通報於金門母嶼0.8浬疑似船舶滯留，立即派遣金門海巡隊所屬PP-3577艇及CP-1022艇趕往查看，巡防艇抵達現場後發現大陸籍客船「閩00客0076」翻覆，巡防艇隨即實施海上搜尋，同時通報中部航務中心、環保局、港務處等單位協處。
金門海巡隊巡防艇隨後於現場發現有救生筏，但未發現遇難人員落海，且僅有些許輕油油花於海上；金門海巡隊除立即通報中部航務中心、環保局、港務處等單位處理，同時持續搜尋「閩」船上人員；案經中航中心通報廈門海事局海上搜救中心獲復，「閩」船上二人已由陸方船舶救起，後續「閩」船拖帶等事宜，將由主管機關中部航務中心負責統籌處理。
海巡署表示，因受「巴威颱風」外圍環流影響致海象轉劣，「閩」船為避浪內切，終因海象不佳且不黯金門水文狀況，導致船舶翻覆，金門海巡隊將持續掌握該船情形，避免發生海洋汙染問題。
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