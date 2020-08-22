登山客跌落阿里山鄉50公尺山谷 消防隊員趕往馳援

嘉義縣消防局下午1點12分，接獲南投縣消防局轉報，台中市某團登山客共計40名，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中1名登山客不慎跌落約50公尺山谷，目前意識清楚、傷況不清，請求消防局協助。

消防局馬上調派阿里山分隊及奮起湖分隊人員，趕往救援，因當地無法開車抵達，大批消防救護人員攜帶救援工具，徒步前進深入山林，來回路程約2小時以上，以PGS定位失事地點，目前還在趕往出事途中，與登山客用手機保持聯絡中。

石山引水道的入口在台18線約99.5K處、「鹿林山野生動物棲息環境」木牌後方，前段是優美的人造柳杉林，途中可見尖聳的石水山，如影隨形出現在右方，石山引水道原是阿里山林場鐵路的石山線，拆除鐵軌後的路基成為供應阿里山水源的維護道路，全線腰繞石山而行，終點處即鹿林前山瀑