快訊

昔十大槍擊要犯任議會警政召委 段樹文：不是自己選的

口罩實名制第1至13期逾期 依簡訊至原來或新指定門市補領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登山客跌落阿里山鄉50公尺山谷 消防隊員趕往馳援

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導

嘉義縣消防局下午1點12分，接獲南投縣消防局轉報，台中市某團登山客共計40名，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中1名登山客不慎跌落約50公尺山谷，目前意識清楚、傷況不清，請求消防局協助。

消防局馬上調派阿里山分隊及奮起湖分隊人員，趕往救援，因當地無法開車抵達，大批消防救護人員攜帶救援工具，徒步前進深入山林，來回路程約2小時以上，以PGS定位失事地點，目前還在趕往出事途中，與登山客用手機保持聯絡中。

石山引水道的入口在台18線約99.5K處、「鹿林山野生動物棲息環境」木牌後方，前段是優美的人造柳杉林，途中可見尖聳的石水山，如影隨形出現在右方，石山引水道原是阿里山林場鐵路的石山線，拆除鐵軌後的路基成為供應阿里山水源的維護道路，全線腰繞石山而行，終點處即鹿林前山瀑

布引水處，全程坡度和緩、處處可見水管橋和引水設施，是一條景觀多變、名副其實的水管路步道。

嘉義縣消防局下午1點12分獲報，台中某團登山客共40名，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中1人跌落約50公尺山谷，意識清楚、傷況不清，消防局調派阿里山分隊及奮起湖分隊人員，趕往救援。圖／消防局提供
嘉義縣消防局下午1點12分獲報，台中某團登山客共40名，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中1人跌落約50公尺山谷，意識清楚、傷況不清，消防局調派阿里山分隊及奮起湖分隊人員，趕往救援。圖／消防局提供
嘉義縣消防局下午1點12分獲報，台中某團登山客共40名，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中1人跌落約50公尺山谷，意識清楚、傷況不清，消防局調派阿里山分隊及奮起湖分隊人員，趕往救援。圖／消防局提供
嘉義縣消防局下午1點12分獲報，台中某團登山客共40名，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中1人跌落約50公尺山谷，意識清楚、傷況不清，消防局調派阿里山分隊及奮起湖分隊人員，趕往救援。圖／消防局提供

阿里山 奮起湖 嘉義

延伸閱讀

中央「向山致敬」政策 台東嘉明湖步道將裝設基地台

台東轆轆山屋3登山客傷病求助送醫 黑鷹直升機救援後送

千人洞登山客驚魂 迷途3人凌晨2時許下山

影／阿里山林鐵通行 登山客貼近鐵軌拍照險象環生

相關新聞

高雄幼兒園傳不當對待 老師扯幼兒衣領、掐嘴巴

高雄家長在社群「爆料公社」控訴，孩子在鳳山區一所幼兒園被老師不當管教，監視錄影畫面中教師扯幼兒的衣領、還掐嘴巴。園方表示...

影／陸籍船狠撞澎湖漁船肇逃 1小時速籌20萬和解

澎湖籍漁船「聯順鋒」昨天上午在七美嶼西南方34浬處，遭大陸籍漁船「閩龍漁66645號」碰撞，油箱破裂、船艙進水；肇事「閩...

到羅東玩臨停五分鐘回頭「車不見了」她氣炸 當地人：真的倒霉

出去玩碰到這種情況可能都沒心情玩了！一名媽媽表示帶孩子到羅東過生日，沒想到只是下行李到飯店，還不到五分鐘的時間，車子就被拖走了，總共損失了1740元，讓她感到很不爽，引起網友熱議。

台南白河警開3槍打中嫌犯頭部 4案通緝犯又衝撞警車

台南白河警分局偵查隊偵辦遭竊贓車，昨晚11時發現贓車出現在嘉義縣交界，偵查隊小隊長李智錚等3員即趕至現場，因對方拒絕下車...

影／疑除濕機自燃釀災 宜蘭住宅起火3人逃到屋頂獲救

宜蘭縣三星鄉一棟民宅今天清晨突然起火，屋內民眾被住宅用火災警報器聲響驚醒，發現一樓冒黑煙，驚醒逃到3樓待援；消防人員獲報...

大眼美女「好心」儲值外匯平台 男上班族網交被騙300萬

上班族方姓男子上網交友結識「正妹」，被慫恿投資外匯平台，匯款後平台卻無法出金，損失約300萬元，刑事局分析今年假投資詐騙...

13歲雪納瑞北投走失 警見主人淚流滿面深受感動速找回

李姓女子養了一隻灰色雪納瑞13年，日前發現他從家中溜出走失，身上又無裝晶片，立刻到北投分局大屯派出所求助。警員邱志峰、鄭...

影／「啞巴男」闖超商持利剪威脅女店員 遭男店員打跑

一名頭戴安全帽、口罩男子昨晚闖進新北市一間超商，手持一把剪刀對著女店員，女店員嚇得大叫，男店員見狀衝上與該名男子發生肢體...

台東疑傳虐童案 社會處已介入調查釐清

台東1名何姓母親將8個月大女童託付友人照顧，未料，21日晚間下班接小孩時，發現臉部有手印，懷疑遭鍋巴掌，質問友人卻避重就...

陸籍客船金門海域翻覆找膴人？原來早被陸船救走

1艘大陸籍客船「閩00客0076」今天上午在金門母嶼0.8浬處，疑似受「巴威颱風」外圍環流影響，海象轉劣，遭遇5-6級陣...

登山客跌落阿里山鄉50公尺山谷 消防隊員趕往馳援

嘉義縣消防局下午1點12分，接獲南投縣消防局轉報，台中市某團登山客共計40名，前往阿里山鄉石山引水道登山，其中1名登山客...

影／微信美女詐騙62歲男子7萬台幣 警攔阻內容曝光

台北市警大同分局建成派出所，上月接獲中國信託商業銀行承德分行報案，指有一男子要匯款7萬元到大陸，匯給誰？做什麼？都解釋不...

熱門新聞

碩士生用餐暴斃 嘉義豆奶攤負責人等各被判6個月

嘉義民雄豆奶攤等人判6個月 死亡碩士生父嘆：司法黑暗

獨／偷埋垃圾險汙染水庫 村長驚見怪手出入才揭發

陳筱珮判毒蟲弒母無罪 高院今又比照她華山分屍案善後

台南白河警方越區嘉義追捕竊車犯 遭拒捕開3槍擊中嫌犯

弄死公公因病無罪 淚訴照料苦：婚前就幫公公擦屁股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。