影／微信美女詐騙62歲男子7萬台幣 警攔阻內容曝光

台北市大同分局建成派出所，日前接獲中國信託商業銀行承德分行報案，指有一男子要匯款7萬元到大陸，匯給誰？做什麼？都解釋不清，立刻派員趕抵勸阻，最後成功幫男子保住存款，也留下電話，歡迎他未來有問題多加詢問。

警方到場發現62歲王姓男子在微信認識一名大陸女子，對方跟他說一起投資房地產，王不疑有他，到銀行準備匯款7萬元台幣。

警方一看就知是詐騙，勸阻王「你沒辦法正確知道對方投資什麼，甚至你沒有看過本人，就這樣把錢匯給人家，最近這種國外投資手法很流行」。

王一聽，認為警方言之有理，打消匯款念頭，警方也好心要他留下電話，表示未來有何問題都可到派出所詢問。