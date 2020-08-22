高雄幼兒園傳不當對待 老師扯幼兒衣領、掐嘴巴

高雄家長在社群「爆料公社」控訴，孩子在鳳山區一所幼兒園被老師不當管教，監視錄影畫面中教師扯幼兒的衣領、還掐嘴巴。園方表示第一時間已向家長道歉，並釐清狀況。高雄市教育局今天說明，已就此案進行調查，若情節重大或連續處罰三次仍未改善者，得依情節輕重減招、停招、停辦或廢止設立許可處分。

家長也向高雄市教育局投訴，指孩子在讀這所幼兒園的幼幼班，當天幼兒園戶外活動，中午帶小朋友回來吃飯，她開視頻上去看，想瞭解兒子戶外回來的裝況。結果看到孩子在教室哭，班上有3個老師，有的在忙換尿布，有的在忙打飯，還有一個在給小朋友吹頭髮。兒子自己在那裡哭了大15五分鐘，沒有一個老師過去安撫他，連路過他旁邊都沒有安慰，直到最後老師把兒子拉過去直接餵飯。

家長說，後來下午又好奇看了下孩子在學校的視頻，一名助理老師把孩子拉到椅子上坐。助理老師在給其他小朋友梳頭發，她的兒子想要離開，結果被老師拉衣領和掐嘴巴拉扯，之後助理老師有拉扯頭髮，最後拉倒在一邊，兒子很明顯捂著臉在哭。

家長趕到幼兒園，一進教室就聽到兒子在那裡大哭，說是玩滑梯摔到嘴巴，嘴巴上一個血泡腫起來，臉上還有下午老師掐過的紅色印記。

園方解釋，此案有班級經營管教的狀況，細節還在釐清。