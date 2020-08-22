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影／巴威輕颱逼近！2水上摩托車隊員落海 海巡即刻救援
今年第8號颱風「巴威」今天生成，外圍環流影響，海域風浪漸增強，中央氣象局今天上午10點半發布海上颱風警報。嘉義縣體育會水上摩托車隊今乘水上摩托車出海，車體疑耐不住風浪，在西嶼坪鐵占嶼海域遭浪沖擊，2員落海待援，及時被救起，幸好無大礙。
據了解，落海的2人都是嘉義縣體育會水上摩托車隊員；該車隊共10輛水上摩托車、18員，昨天抵達澎湖，預計明天回嘉義。車隊在西嶼坪鐵占嶼海域時，疑遇上風浪過大，2人遭浪沖擊落水、在海中載浮載沉。同行友人目睹，趕緊通報澎湖縣消防局，經層層轉報，澎湖海巡隊據報遣線上5053艇馳援，火速在半小時內抵達鐵占嶼西1浬，即案發海域。
海巡人員發現落海2人在海上漂流，但礙於落水人員與船舷落差過大，增添救援難度，想到水上摩托車隊還在附近歇息，請落水人員的隊友協助將2人救起，幸好都沒有大礙。
海巡署提醒，今年第8號颱風「巴威」已生成，澎湖海域湧浪漸強，請從事水上休閒遊憩的民眾，務必注意自身安全，如果在海上發生狀況或突發事件，務必撥打海巡署「118」免費報案電話。
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