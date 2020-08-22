連偷3間運動服飾店當場被逮 竊嫌瞎掰「在夢遊」

「有小偷！」台南市48歲蔡姓男子昨晚在東區南紡購物中心3樓運動服飾店內，佯裝觀賞商品，趁店員招呼其他客人時，分次將展示商品卸下衣架，塞入隨身攜帶包包內，食髓知味連偷3間準備離開之際，被女店員發現，一路在後追跑，在手扶梯處將他攔下，民眾協助報警處理，他當場辯稱自己吃了安眠藥，在夢遊，最後警方依竊盜罪嫌將他送辦。

台南市警一分局昨晚8時40分接獲110通報，東區南紡購物中心裏面有小偷，立即調派線上巡邏警網前往查緝。警方抵達購物中心2樓時，現場群眾已將男性竊嫌團團包圍住，並由1名女店員抓住該竊嫌。

警方當場在他隨身攜帶的包包內，起出在購物中心內3間運動服飾店，所竊取的超跑迷系列 polo 衫1件、慢跑7吋短褲1 件、超跑系列棒球帽1 頂、品牌 polo衫、運動短褲、棒球帽1 套、運動襪 3雙入2 件、 品牌女用抗UV 機能風衣 1 件等商品，從頭到腳超跑運動裝備，全部價值1萬1970 元。

據調查，蔡獨自開車前往購物中心，在3樓品牌運動服飾店區域內佯裝觀賞商品，趁店員招呼其他客人時，分次將展示商品卸下衣架，塞入自己隨身攜帶包包內，在第1 間服飾店得手後食髓知味， 轉往另外2 間服飾店內作案。