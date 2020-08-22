一家三口攀登南庄加里山迷途 救援人員深夜帶下山

台北莊姓一家三口昨天到苗栗縣南庄鄉加里山登山，但傍晚時在9號樁附近迷路，因天色已晚且氣候寒冷，且他們未攜帶保暖衣物及燈具，因此打119求救，苗栗縣消防局南庄分隊派員趕往救援， 深夜10點多將迷途遊客引導至鹿場登山口，順利完成救援任務。

苗栗縣政府消防局指出，勤務中心昨天傍晚5時11分接獲報案，莊姓遊客一家三口在加里山9號樁附近迷路，找不到方向下山，南庄分隊長賴博文立即派員整裝集結，由小隊長何致毅帶領警義消共5人趕往加里山登山口，入山救援，晚間7點49分在5號、6號樁之間接觸到迷途遊客，因其中一人腳痛，直到深夜10點04分，終於將迷途遊客帶領抵達鹿場登山口，這3名遊客是從二坪登山口進入登山，救援人員基於道義將3人接回南庄消防分隊協調車輛接駁事宜。