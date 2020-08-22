影／陸籍船狠撞澎湖漁船肇逃 1小時速籌20萬和解

澎湖籍漁船「聯順鋒」昨天上午在七美嶼西南方34浬處，遭大陸籍漁船「閩龍漁66645號」碰撞，油箱破裂、船艙進水；肇事「閩龍漁66645號」自知理虧、加速逃逸。海巡單位獲報，派遣艦、艇緊追，最後，雙方船長在海巡艇甲板協調，「閩龍漁66645號」賠償「聯順鋒」人民幣4.5萬元，約新台幣20萬元，才達成和解。

「聯順鋒」漁船前天從風櫃東漁港出港，船上計有台籍船員2員、菲籍船員3員，共5員；昨天上午10時行駛經七美嶼西南方34浬處時，卻無故遭「閩龍漁66645號」碰撞。雖然「聯順鋒」緊追不捨，但無奈船體受損，根本追不上對方，只能尋求海巡馳援。

海巡署艦隊分署昨天上午10點55分接獲澎湖漁業電台通報，指稱「閩龍漁66645號」碰撞「聯順鋒」後逃逸，請求海巡派艦艇協助。艦對分署據報派遣金門艦、澎湖海巡隊10038艇前往攔截，在七美嶼西南方31.5浬處發現，兩船都已停船。

兩船船長在澎湖海巡艇甲板協調，雙方談妥以4.5萬元人民幣和解；閩龍漁66645號立刻在船上湊錢，不足額再向附近友船商借，1個小時左右湊出4.5萬元人民幣，雙方簽署和解文書，才讓事件落幕。