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到羅東玩臨停五分鐘回頭「車不見了」她氣炸 當地人：真的倒霉

聯合新聞網 / 綜合報導

只是下行李到飯店櫃檯，車子就被拖走了，停黃線才不到五分鐘的時間。 圖／爆怨公社
只是下行李到飯店櫃檯，車子就被拖走了，停黃線才不到五分鐘的時間。 圖／爆怨公社
出去玩碰到這種情況可能都沒心情玩了！一名媽媽表示帶孩子到羅東過生日，沒想到只是下行李到飯店，還不到五分鐘的時間，車子就被拖走了，總共損失了1740元，讓她感到很不爽，引起網友熱議。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」發文說，一年沒到羅東了，想說帶孩子來玩玩過生日，沒想到只是下行李到飯店櫃檯，車子就被拖走了，停黃線才不到五分鐘的時間，而且開著警示燈，讓她氣得說「太誇張了，有這麼缺錢到這種地步嗎？」

她雖然知道人一定要在車上，但還是覺得不開心，結果車子的拖吊費1500元加上搭計程車去領車子的240元，一共1740元馬上飛走「旅遊的心情都不見了」，飯店對於此事也相當驚訝，表示很少發生這種情況。

網友看到也說「可能在後面等妳好久了哈哈哈」、「上次去羅東也是這樣剛下車立馬有人來檢舉」、「現在宜蘭拖吊非常快，大概是因為不少縣民打去抱怨遊客亂停車」、「五分鐘算慢了，台北可能一分鐘車就不見了」、「我羅東人！妳真的有倒霉！整個宜蘭就兩台拖吊車在跑而已，還是遇到了！」

還有人講到以前經驗「還是留個人在車上吧，我曾經看過拖吊車司機在銀行的旁邊喝咖啡等，而且司機很聰明，把車子停在巷子裡，違規的也看不到它，大概就是在等紅線違停而且車上沒人就立刻拖吊，廣播聲音超小聲的，在室內應該聽不到…」。

只是下行李到飯店櫃檯，車子就被拖走了，停黃線才不到五分鐘的時間。 圖／爆怨公社
只是下行李到飯店櫃檯，車子就被拖走了，停黃線才不到五分鐘的時間。 圖／爆怨公社

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