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台南白河警開3槍打中嫌犯頭部 4案通緝犯又衝撞警車
台南白河警分局偵查隊偵辦遭竊贓車，昨晚11時發現贓車出現在嘉義縣交界，偵查隊小隊長李智錚等3員即趕至現場，因對方拒絕下車又衝撞警車，小隊長連開三槍，一彈卡在嫌犯頭顱額骨，正手術取出中。
據指出，警方在嘉義縣水上鄉中和村忠義路前發現該車，員警伺機以偵查車攔下該車並下車表明身分，要求駕駛下車接受檢查，但駕駛傅嫌不聽警方命令反而倒車欲逃離並衝撞本分局偵防車，員警為防護自身身體及裝備安全，小隊長李智錚乃使用警槍始向該車輪胎、左側車門及車窗計射擊3發始阻止其衝撞行為，員警見其停車一擁而上將其逮捕，逮捕後發現傅嫌左頭部流血，即通知救護車將其送醫院救治。
因子彈卡在頭顱額骨中，家屬已同意開刀取出，傅嫌意識清楚無生命危險，現由白河分局派員戒護中。
警方表示，東原派出所於昨天上午在東山區南勢里遭竊汽車1輛，動員警力全力偵辦，昨晚11時許，員警發現東山區遭竊贓車出現在白河區165道路與嘉義縣交界地區，偵查隊前往逮捕，遭傅嫌拒捕。
經查傅嫌有毒品、竊盜等4個案件經各地方法院及檢察署通緝在逃，可能尚涉及其他刑案，警方將待其開刀診療後深入調查偵辦。
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