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電銲蓋鴿舍、火花掉落延燒6工廠 鐵工廠老闆夥計挨告
新北市鐵工廠劉姓負責人與陳姓員工，兩年前受僱在土城區一處鐵皮屋以電焊方式興建鴿舍，電銲時噴濺的火花掉落至下方木器廠引發大火，延燒9小時，還波及五間工廠，新北地檢署昨將二人依失火燒燬現有人所在之建築物罪起訴。
起訴指出，黃姓男子107年11月出國前，僱請經營鐵工廠的劉姓男子及其陳姓員工二人，將其土城區鐵皮屋上方的鴿舍平台進行擴建，劉男二人施工時，未注意電銲時噴濺的火花，經由鐵皮屋頂旋轉式風扇掉落至下方木器廠，
因木器廠內有許多木屑粉塵、木皮及木料，導致火勢一發不可收拾，大火還延燒隔壁冷凍器材廠、塗料廠、工程行、室內裝修公司等5間工廠，消防人員花了9小時才將火勢撲滅。
經新北市消防局火災鑑定調查，認為起火原因是鴿舍平台施工不慎引燃，新北地檢署昨依失火燒燬現有人所在之建築物罪起訴劉男及陳男二人；僱用二人施工的黃男因火警發生時人在國外，且曾要求以鎖螺絲方式施工，盡量不要用電銲，處分不起訴。
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