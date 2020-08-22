電銲蓋鴿舍、火花掉落延燒6工廠 鐵工廠老闆夥計挨告

新北市鐵工廠劉姓負責人與陳姓員工，兩年前受僱在土城區一處鐵皮屋以電焊方式興建鴿舍，電銲時噴濺的火花掉落至下方木器廠引發大火，延燒9小時，還波及五間工廠，新北地檢署昨將二人依失火燒燬現有人所在之建築物罪起訴。

起訴指出，黃姓男子107年11月出國前，僱請經營鐵工廠的劉姓男子及其陳姓員工二人，將其土城區鐵皮屋上方的鴿舍平台進行擴建，劉男二人施工時，未注意電銲時噴濺的火花，經由鐵皮屋頂旋轉式風扇掉落至下方木器廠，

因木器廠內有許多木屑粉塵、木皮及木料，導致火勢一發不可收拾，大火還延燒隔壁冷凍器材廠、塗料廠、工程行、室內裝修公司等5間工廠，消防人員花了9小時才將火勢撲滅。