快訊

巴威颱風10點30分發海警 北北基等11縣市大雨特報

昨增一境外移入、彰化案後續 陳時中今下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電銲蓋鴿舍、火花掉落延燒6工廠 鐵工廠老闆夥計挨告

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市鐵工廠劉姓負責人與陳姓員工，兩年前受僱在土城區一處鐵皮屋以電焊方式興建鴿舍，電銲時噴濺的火花掉落至下方木器廠引發大火，延燒9小時，還波及五間工廠，新北地檢署昨將二人依失火燒燬現有人所在之建築物罪起訴。

起訴指出，黃姓男子107年11月出國前，僱請經營鐵工廠的劉姓男子及其陳姓員工二人，將其土城區鐵皮屋上方的鴿舍平台進行擴建，劉男二人施工時，未注意電銲時噴濺的火花，經由鐵皮屋頂旋轉式風扇掉落至下方木器廠，

因木器廠內有許多木屑粉塵、木皮及木料，導致火勢一發不可收拾，大火還延燒隔壁冷凍器材廠、塗料廠、工程行、室內裝修公司等5間工廠，消防人員花了9小時才將火勢撲滅。

經新北市消防局火災鑑定調查，認為起火原因是鴿舍平台施工不慎引燃，新北地檢署昨依失火燒燬現有人所在之建築物罪起訴劉男及陳男二人；僱用二人施工的黃男因火警發生時人在國外，且曾要求以鎖螺絲方式施工，盡量不要用電銲，處分不起訴。

電銲蓋鴿舍，火花掉落延燒6工廠，鐵工廠老闆和夥計挨告，新北地檢署失火燒燬現有人所在之建築物罪起訴。圖／報系資料照
電銲蓋鴿舍，火花掉落延燒6工廠，鐵工廠老闆和夥計挨告，新北地檢署失火燒燬現有人所在之建築物罪起訴。圖／報系資料照

大火 建築

延伸閱讀

桃市農地工廠2500家 半年來僅600家申請納管

榮民鐵工廠／周邊多閒置 房仲：都更有利發展

影／台南市仁德安全帽工廠失火 起火點在一樓通風管

影／ 塑膠工廠陷火海 疑業主怕兔子熱吹電扇釀電線走火

相關新聞

社安網愈補愈大洞？ 兒保通報數暴增 安置數卻大減

衛福部統計，兒童及青少年因家暴、受虐等因素通報的案件數逐年增加，但保護安置的數量卻逐年減少，去年通報案件數達七萬件，僅九...

兒少安置機構「精緻化」 要有配套

台中市社會局表示，安置機構「精緻化」需要漸進式推動，不能貿然，以台中兒童之家為例，目前收納一百五十人，若朝廿五人以下調整...

疑思覺失調症發作 男趁女外送員等紅燈拔鑰匙摔手機

新北市泰山區明志路二段與中華街口昨天晚間10時許傳出一起隨機攻擊，一名男子疑因精神狀況不穩定，走向一名正在停等紅燈的女外...

台南白河警開3槍打中嫌犯頭部 4案通緝犯又衝撞警車

台南白河警分局偵查隊偵辦遭竊贓車，昨晚11時發現贓車出現在嘉義縣交界，偵查隊小隊長李智錚等3員即趕至現場，因對方拒絕下車...

影／疑除濕機自燃釀災 宜蘭住宅起火3人逃到屋頂獲救

宜蘭縣三星鄉一棟民宅今天清晨突然起火，屋內民眾被住宅用火災警報器聲響驚醒，發現一樓冒黑煙，驚醒逃到3樓待援；消防人員獲報...

電銲蓋鴿舍、火花掉落延燒6工廠 鐵工廠老闆夥計挨告

新北市鐵工廠劉姓負責人與陳姓員工，兩年前受僱在土城區一處鐵皮屋以電焊方式興建鴿舍，電銲時噴濺的火花掉落至下方木器廠引發大...

一封尋親信警助20歲生日圓夢 女和失散10年母親相擁泣

「我已經10年沒有見到媽媽了，我20歲的生日快到了，希望今年生日能得到媽媽的祝福」，鄧姓女子今年12月20歲生日這個夢想...

影／南非女報警機車失竊 中市警3分鐘找到搞定

來台工作的南非籍女子德西，日前報警機車失竊，員警請她仔細回想，她表示到附近找過，但都沒有發現，警方在確認各種細節後研判她...

白河警夜追竊車賊到嘉縣被衝撞開3槍 嫌犯送醫手術中

台南市白河警分局昨天深夜追捕竊車疑犯，追到嘉義縣水上鄉中庄地區，喝令對方下車遭對方開車衝撞拒捕，李姓小隊長連開3槍，其中...

桃園男子疑跨越雙黃線撞對向車 車體嚴重變形5人受困　

桃園市平鎮區中興路平鎮段，昨天晚上11點，34歲陳姓男子駕駛黑色汽車疑似跨越雙黃線，與對向58歲劉姓女子駕駛的白色汽車發...

台南白河警方越區嘉義追捕竊車犯 遭拒捕開3槍擊中嫌犯

台南市白河警分局昨天深夜發現38歲男子從嘉義開車到轄區竊車，經埋伏追捕到隔壁嘉義縣水上鄉中庄地區，喝令對方下車但遭對方開...

白河員警深夜追捕 越區開槍嫌犯前額中彈送醫

台南市白河警分局員警昨天深夜辦案，追捕1名男嫌犯，越區到隔壁嘉義縣水上鄉中庄地區，開槍打中嫌犯前額，消防局獲報將嫌犯送嘉...

熱門新聞

碩士生用餐暴斃 嘉義豆奶攤負責人等各被判6個月

金山警分局乾華所長今天上班執勤中昏倒 送醫不治

5月女嬰獨留家中48小時斷水斷奶斷氣 單親小媽媽被起訴

苗栗頭份市住宅大樓火警 救出5人2人送醫

嘉義民雄豆奶攤等人判6個月 死亡碩士生父嘆：司法黑暗

錘死老母還玩電動 審判最後「表悔意」無期徒刑定讞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。