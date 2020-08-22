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警察實習初體驗 副分局長囑「勇於承擔警察職責」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

108年四等警察特考班學員暑期實習即將結束，台中市警三分局副分局長蔡期望，以旁觀者的角度對警察工作的所見所得，勉勵同學持續充實自己，傳承指導員手把手教導的經驗，並感謝學生們這段時間對分局的協助，祝福同學將來在職場上都能一帆風順，為期8周的暑假實習也在充滿笑聲又熱絡的與談中畫下完美的句點。

每個警察都一樣，警職生涯的第一站，往往會是影響一輩子的地方。

108年四等警察特考班11名學員，自6月29日起至8月21日為期8周的時間，分別至第三分局各分駐派出所及交通分隊學習執法程序、執勤技巧、執勤安全、家戶訪查要領及車禍處理技巧等實務，為了解這批未來生力軍實習期間各方面所遭遇的問題及需求，第三分局8月21日於5樓禮堂舉行暑假實習檢討會，由副分局長蔡期望親自主持，與學員及實習生指導員進行面對面的意見交流。

學員們分享，經過這幾周的實習，充分體會到警察工作不是只有巡邏、臨檢、站路口，只要是能幫助民眾解決困難的事，都是警察工作的一部分，為了完成任務，除了經驗的累積，不斷充實新知，有時更要善用科技工具。無論是利用人臉辨識系統協助迷途老人，或是透過翻譯軟體與外籍人士溝通，協助解開其與計程車司機因語言不通產生的糾紛，抑或是跟上詐騙集團的腳步了解最新詐騙手法，靈活反應才能更有效率地完成任務。

蔡副分局長肯定這段時間同學協助治安、交通及為民服務的優良表現，傳達廖國政分局長對同學們地叮嚀，警察工作性質複雜，為了查處案件同儕間需要緊密合作，提醒同學們未來於職場上要注意男女相處分際，另處事時所接觸的民眾個資要注意保密，切勿任意PO網洩漏。

蔡副分局長勉勵同學「勇於承擔警察職責」，他表示警察身負更多的社會期待與責任，面對壓力，滿懷快樂和滿腹委屈抱怨同樣都是一天，鼓勵同學保持運動習慣舒緩壓力和情緒，並努力創造自己的價值，成為無愧己心的優質警察。

108年四等警察特考班學員暑期實習即將結束，台中市警三分局副分局長蔡期望，以旁觀者的角度對警察工作的所見所得，勉勵同學持續充實自己。圖／警方提供
108年四等警察特考班學員暑期實習即將結束，台中市警三分局副分局長蔡期望，以旁觀者的角度對警察工作的所見所得，勉勵同學持續充實自己。圖／警方提供
108年四等警察特考班學員暑期實習即將結束，台中市警三分局副分局長蔡期望，以旁觀者的角度對警察工作的所見所得，勉勵同學持續充實自己。圖／警方提供
108年四等警察特考班學員暑期實習即將結束，台中市警三分局副分局長蔡期望，以旁觀者的角度對警察工作的所見所得，勉勵同學持續充實自己。圖／警方提供

警察 實習

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