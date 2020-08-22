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影／南非女報警機車失竊 中市警3分鐘找到搞定
來台工作的南非籍女子德西，日前報警機車失竊，員警請她仔細回想，她表示到附近找過，但都沒有發現，警方在確認各種細節後研判她忘記的可能性高，便載著她到附近的超商查看，車子才開了一個轉角便被眼尖的員警尋獲，3分鐘內搞定，讓德西感到十分不好意思。
8月18日14點21分，台中市警五分局松安派出所獲報北新路與柳陽西街口有機車失竊案，報案人是南非籍女子德西(音譯)，領有居留證在台灣工作但卻不諳中文。
警員龔財信及呂順堯龔與南非籍女子德西透過英語及友人協助翻譯溝通後，她表示在住處停放機車的時間為前日下午4時，並且機車鑰匙也在身上沒有外借，警方便通報派出所以電腦查詢該部機車最後可能的時間及位置。
經過回報後，警方得知德西在前日下午5時還有經過大連路一帶，這與前面她所描述不符，警方研判德西有可能是忘記了機車停放位置，並請她仔細回想可能的地方，如超商之類。但她表示有到附近看過但沒有找到。警方憑著經驗判斷向她說明還是先到附近幾個可能的處所搜尋看看，若找不到再回派出所受理。
警方了解她機車顏色、廠牌等相關特徵後，讓德西搭上巡邏車於周遭一同尋找機車，當巡邏車轉了第一個路口後，眼尖的龔員隨即發現德西的機車就停在便利商店門口，德西興高采烈地下車確認無誤後便牽回自己的機車，事後德西還騎著找回的機車特地跟著巡邏車回到派出所向員警道謝。
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