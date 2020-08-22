白河警夜追竊車賊到嘉縣被衝撞開3槍 嫌犯送醫手術中

台南市白河警分局昨天深夜追捕竊車疑犯，追到嘉義縣水上鄉中庄地區，喝令對方下車遭對方開車衝撞拒捕，李姓小隊長連開3槍，其中一槍疑打中嫌犯前額，送到台中榮總嘉義分院急救，初步無生命危險，警方戒護中，全案由白河警分局偵辦中。

嘉義榮院表示，男子今天凌晨0時15分因前額受傷入院，受傷男子意識清楚，初步急救後送加護病房觀察，今天上午已進開刀房手術中。

白河分局昨天發現疑犯開贓車進入轄區東山區竊車後不知去向，偵查隊幹員前往該路段埋伏，在水上中庄地區發現贓車出現在對向車道，立即追捕並要求對方停車，但對方拒絕還開車衝撞警車，李小隊長見情況危急連開3槍，其中一槍疑似擦過嫌犯額部。