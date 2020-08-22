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桃園男子疑跨越雙黃線撞對向車 車體嚴重變形5人受困　

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市平鎮區中興路平鎮段，昨天晚上11點，34歲陳姓男子駕駛黑色汽車疑似跨越雙黃線，與對向58歲劉姓女子駕駛的白色汽車發生碰撞。現場車體零件散落，事故造成陳男手腳擦挫傷，陳女肋骨骨折、手腳擦挫傷，其車上3名乘客分別受到骨折及挫傷，所幸5人均無生命危險，目前已送醫救治。

平鎮分局表示，獲報趕抵現場，發現駕駛黑車的陳男疑似因跨越雙黃線，與對向車道駕駛白車的劉女發生碰擊，發生事故。因該路段與附近民宅皆無設置監視器，雙方車輛也未設行車記錄器，陳男稱忘記肇事發生經過，經檢測2名駕駛均無酒駕，肇事原因還有待調查。

消防局第四大隊表示，到達現場後發現2車車體嚴重變形，使用破壞器材，將前後門開啟，救出受困的5人。

其中，陳男右膝骨折，送往楊梅天成醫院。劉女全身多處撕裂傷，前座乘客54歲戴男左小腿骨折，後座乘客49歲駱女頭部、手腳撕裂傷，60歲葉女傷勢較重，頭部出現20公分撕裂傷及手腳骨折，目前意識不清，除戴男送國軍醫院，另3人皆送往聯新醫院救治。

白色汽車受撞擊後車體嚴重變形。記者高宇震／翻攝
白色汽車受撞擊後車體嚴重變形。記者高宇震／翻攝
兩車發生碰撞，現場車體零件散落。記者高宇震／翻攝
兩車發生碰撞，現場車體零件散落。記者高宇震／翻攝

骨折 事故 行車記錄器

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