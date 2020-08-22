聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／疑除濕機自燃釀災 宜蘭住宅起火3人逃到屋頂獲救
宜蘭縣三星鄉一棟民宅今天清晨突然起火，屋內民眾被住宅用火災警報器聲響驚醒，發現一樓冒黑煙，驚醒逃到3樓待援；消防人員獲報派員搶救，將3人從頂樓引導到隔壁脫困，人員平安無傷，火勢也很快撲滅，消防局初步研判起火原因疑似除濕機自燃，將進一步調查確認。
宜蘭縣消防局今天清晨6時20分獲報，三星鄉三星路2段一棟住宅起火，有住戶在頂樓待援。
消防局派出三星、羅東、廣興、馬賽及特種分隊救災人車前往救援，到場時發現，現場是3層樓的建物，起火點疑似在一樓，冒出黑煙，有3人在頂樓待救；清晨6時35分，第一大隊大隊長陳錫忠回報，已將待援3人引導到隔壁頂樓脫困，都沒有受傷。3人向消防局透露，當時還在睡夢中，是聽到住警器大作，才驚醒逃生。
火勢很快在清晨6時38分撲滅，消防人員初步研判，起火原因可能是一樓的除濕機自燃，目前正由火調科調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言