聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南白河警方越區嘉義追捕竊車犯 遭拒捕開3槍擊中嫌犯
台南市白河警分局昨天深夜發現38歲男子從嘉義開車到轄區竊車，經埋伏追捕到隔壁嘉義縣水上鄉中庄地區，喝令對方下車但遭對方開車衝撞拒捕，李姓小隊長連開3槍打中嫌犯前額，將嫌犯送到嘉義榮醫急救，初步無生命危險，警方戒護中，稍晚會說明案情。
白河分局昨天發現有人開贓車進入轄區東山區竊車後不知去向，偵查隊幹員前往可能出現的路段埋伏，果然發現贓車出現在對向車道，立即追捕並要求對方停車但對方拒絕還開車衝撞警車，李小隊長見情況危急連開3槍，其中一槍疑似擦過嫌犯額部，送醫後嫌犯意識清楚，但因家人拒絕出面，警方先戒護中。
槍擊發生，民眾驚嚇，在地中莊派出所員警趕往現場，得知白河警分分局員警辦案，協助處理，維護安全，全案由白河警分局偵辦中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言