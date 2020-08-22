台南白河警方越區嘉義追捕竊車犯 遭拒捕開3槍擊中嫌犯

台南市白河警分局昨天深夜發現38歲男子從嘉義開車到轄區竊車，經埋伏追捕到隔壁嘉義縣水上鄉中庄地區，喝令對方下車但遭對方開車衝撞拒捕，李姓小隊長連開3槍打中嫌犯前額，將嫌犯送到嘉義榮醫急救，初步無生命危險，警方戒護中，稍晚會說明案情。

白河分局昨天發現有人開贓車進入轄區東山區竊車後不知去向，偵查隊幹員前往可能出現的路段埋伏，果然發現贓車出現在對向車道，立即追捕並要求對方停車但對方拒絕還開車衝撞警車，李小隊長見情況危急連開3槍，其中一槍疑似擦過嫌犯額部，送醫後嫌犯意識清楚，但因家人拒絕出面，警方先戒護中。