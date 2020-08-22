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台南白河警方越區嘉義追捕竊車犯 遭拒捕開3槍擊中嫌犯

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市白河警分局昨天深夜發現38歲男子從嘉義開車到轄區竊車，經埋伏追捕到隔壁嘉義縣水上鄉中庄地區，喝令對方下車但遭對方開車衝撞拒捕，李姓小隊長連開3槍打中嫌犯前額，將嫌犯送到嘉義榮醫急救，初步無生命危險，警方戒護中，稍晚會說明案情。

白河分局昨天發現有人開贓車進入轄區東山區竊車後不知去向，偵查隊幹員前往可能出現的路段埋伏，果然發現贓車出現在對向車道，立即追捕並要求對方停車但對方拒絕還開車衝撞警車，李小隊長見情況危急連開3槍，其中一槍疑似擦過嫌犯額部，送醫後嫌犯意識清楚，但因家人拒絕出面，警方先戒護中。

槍擊發生，民眾驚嚇，在地中莊派出所員警趕往現場，得知白河警分分局員警辦案，協助處理，維護安全，全案由白河警分局偵辦中。

台南白河警分局越區到嘉義水上辦案，開3槍打中嫌犯後緊急送醫。記者魯永明／翻攝
台南白河警分局越區到嘉義水上辦案，開3槍打中嫌犯後緊急送醫。記者魯永明／翻攝

白河 嘉義 贓車

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