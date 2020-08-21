影／路口不禮讓行人釀事故傷人又害己 新北警加強取締

路口人車交匯複雜，容易發生各類碰撞事故，新北市交通大隊指出，經統計全國道路交通事故件數約占6成發生於路口，而108年路口肇事肇因以「未依規定讓車」最多，「違反號誌管制或指揮」居次，由前10名的肇事原因發現，不遵守號誌死傷事故比率最高，駕駛人見路人經行人穿越道更應減速禮讓，新北交大將列為執法重點。

新北市交大表示，依據交通部統計108年全國道路交通事故發生後30日內死亡人數為2865人，較107年增加85人，109年1至5月為1221人，較去年同期增加47人，其中107年行人死亡人數為406人，108年為458人，行人死亡人數近4成是發生於路口。

新北市警局為強化行人路權及遵守「路權」觀念，即日起進行為期11天宣導期，呼籲駕駛用路人禮讓行人優先通行，將於今年9月1日起至30日止為期1個月，加強執行不停讓行人先行的交通違規取締，且依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，行人穿越道有行人穿越時，汽機車不暫停禮讓行人先行通過者，可處1200元至3600元罰緩。

警方同時呼籲，用路人行經路口時，要有「路口慢看停」觀念，「慢」接近路口，減慢速度，「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行，以加強車輛與行人安全，防止憾事發生，另行人行經行人穿越道遇有車輛停等禮讓時，應有同理心，加快腳步通過，勿在道路上嬉戲、逗留或低頭使用手機等行為，避免造成車流壅塞，影響交通順暢與安全。