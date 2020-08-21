影／口角糾紛路口堵不到人 3男人來車往當街放鞭炮被逮

新北市洪姓男子與兩名友人因與人發生口角爭執，日前得知對方住在板橋區，跑到附近路口想堵人討回公道，因等侯多時沒見到人，不顧馬路上車來人往，竟當街施放沖天炮，轄區海山警方獲報迅速到場，當場逮捕3人，警詢後依違反社維法裁罰。

新北市海山警分局江翠派出所於本月17日深夜11時許獲報，板橋區長江路大馬路邊有多人集施放鞭炮，不僅影響安寧，且路上仍有許多人車經過，十分危險。

派出所巡邏員警獲報，不到兩分鐘就迅速趕抵現場，看見施放鞭炮的35歲洪姓男子與23歲林姓男子和22歲秦姓男子三人仍逗留在現場，當場攔下三人並帶返派出所。

據了解，洪男等人因不爽對方太臭屁，雙方爆發口角爭執，事後得知對方可能住附近，原本想要來看會不會遇到，但是等太久覺得不耐煩，一時性起就當街施放放3支沖天炮，沒想到警方立馬現身也嚇了一跳。