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保母壓小孩19分致死否認殺人 父泣：兒子掙扎想活下去

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

北市內湖「我們的內湖托嬰中心」廖姓保母，去年為了安撫李姓男嬰入睡，竟用身體悶壓男嬰長達19分鐘致死，遭依業務過失致死罪起訴。今天士林地方法院開庭，廖坦承過失致死，否認故意殺人罪，男嬰父母及告訴代理人則怒批，難道不知「壓」會讓小孩死掉嗎？且此連鎖托嬰中心問題多，盼檢方對其他被告部分儘速偵結。

今天下午廖保母獨自出庭，身穿灰色連帽外套、雙手握拳，坐在被告席上，雖面帶口罩但仍看的出眉頭深鎖。廖坦承業務過失傷害罪，但否認故意殺人。

她說，當時在照顧其他小孩，也有碰觸李姓男嬰是有心跳的，午休時間都在顧小孩，到上班時間才去上廁所，「沒有針對他」，「如果說我故意，一定不承認」。男嬰父親立即怒斥，那19分鐘在做什麼？這是在顧小孩？

告訴代理人稱，對於偵查結果感到遺憾，廖姓保母涉犯的應是刑法271條故意殺人罪，及286條妨害兒童發展致死罪，托嬰中心其他被告涉案部分，也盼檢方儘速偵結。

告代指出，北市社會局在2019年４月15日開罰30萬、停辦1年，內容指出，托嬰中心經常壓制幼兒入睡方式，屬妨害身心健康不當行為，徐姓辦主任之情卻沒阻止，且聘用不適當的保育員照顧兒童。跟廖同班的蘇姓教師稱，曾見過廖壓制幼兒頭部，迫使幼兒入睡，徐姓班主任也以同樣手法讓幼兒睡覺，且徐強烈要求幼兒需午睡，2人照顧7、8名幼兒，根本沒有充足時間休息和用餐。

告代強調，托嬰中心實際負責人黃祥官有13家托嬰中心、1家幼兒園，配偶李文珍更是特約醫師，李文珍曾表示「矇小孩頭不恰當」黃、徐、李、蘇等人也應負起刑事責任，盼檢方釐清案情、早日偵結，不能讓此案變成單一個案，托嬰中心集團不法行為，不能全推給廖姓保母1人承擔。

廖在法庭上稱，托嬰中心沒有完整的教育訓練，自己到托嬰中心不到1年，都是看著資深同事如何弄小孩睡覺，就跟著學習。她強調，完全沒有虐待小孩。

檢察官聲請勘驗19分鐘監視錄影畫面。告訴代理人稱，廖姓保母有照顧弟弟的小孩，廖曾說不會壓弟弟的小孩哄入睡，因為照顧1個可以慢慢安撫，痛批難道不知「壓」會讓小孩死掉嗎？法官諭知準備程序完畢，全案候核辦。

廖姓保母庭後快跑離開法院，躲避媒體採訪。男嬰父母則受訪哽咽指出，托嬰中心竟然是用壓著或蓋被子哄小孩睡覺，這不是單一個案，「我的孩子就這樣沒了」「這不叫殺人什麼才叫殺人」

父親難過表示，她怎麼沒有想過19分鐘做了什麼？「我兒子每一分每一秒都在掙扎的想活下去」她就只說不是故意，聽起來就是袒護托嬰中心。

對於保母在法庭上說碰觸小孩，當時有心跳。父親說，有如果妳知道他正常，會確認這種事情嗎？壓19分時，是不是知道風險大？是不是知道有可能致小朋友於死地？保母證照怎麼拿到的？一般家長根本不可能這樣哄小朋友。

男嬰母親說，6間分所、14名托育人員遭裁罰，從此看出「這並不是個案」。告代稱，這是結構性的問題，非單一個案，這家托嬰中心在全台北市號稱最大規模，有特約醫師當招牌，但沒有完整教育訓練，反而放任保育員學習前輩教育方式帶小孩，明知這樣情形會導致小孩致死，曾向班主任反應，但卻沒有正視問題導致遺憾，希望檢方對其他被告部分儘速偵結，還給父母一個公道。

男嬰父母庭後哽咽受訪。記者蕭雅娟／攝影
男嬰父母庭後哽咽受訪。記者蕭雅娟／攝影
男嬰當時趴睡窒息死亡。圖／記者蕭雅娟翻攝
男嬰當時趴睡窒息死亡。圖／記者蕭雅娟翻攝
廖姓保母庭後快速離去。記者蕭雅娟／攝影
廖姓保母庭後快速離去。記者蕭雅娟／攝影

托嬰 保母 殺人

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