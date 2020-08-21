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影／乾華所長心肌梗塞猝死 侯友宜：從優因公死亡撫卹
新北市金山警分局乾華所派出所所長吳家銘，今天上午在派出所內執勤，在執行內部管理在為民服務區坐著與同仁交談時，突然昏倒，送醫不治，醫院判斷為心肌梗塞。市長侯友宜下午到醫院慰問家屬，表示十分不捨與難過，會從寬從優朝因公死亡來撫卹。
新北市長侯友宜表示，乾華所吳所長積極認真負責，今天中午在派出所內進行內部管理的時間，因公死亡，經過醫生的判斷是因心肌梗塞而死亡，對家屬從寬從優朝因公死亡來撫卹，他的後事的辦理，除慰問家屬外，依家屬的意願移到板橋，由警察機關全權負責喪事的責任，真的很不捨和難過，希望所長一路好走。
50歲吳家銘為警專第八期畢業，80年從警至今29年，已婚，育有一子，85年12月調派金山分局服務，表現優異，深獲各級長官讚許，109年7月22日調任現職。對吳家銘不幸身故，金山分局同仁深感悲痛，分局表示，將盡全力協助家屬辦理身後事宜。
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