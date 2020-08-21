影／乾華所長心肌梗塞猝死 侯友宜：從優因公死亡撫卹

新北市金山警分局乾華所派出所所長吳家銘，今天上午在派出所內執勤，在執行內部管理在為民服務區坐著與同仁交談時，突然昏倒，送醫不治，醫院判斷為心肌梗塞。市長侯友宜下午到醫院慰問家屬，表示十分不捨與難過，會從寬從優朝因公死亡來撫卹。

新北市長侯友宜表示，乾華所吳所長積極認真負責，今天中午在派出所內進行內部管理的時間，因公死亡，經過醫生的判斷是因心肌梗塞而死亡，對家屬從寬從優朝因公死亡來撫卹，他的後事的辦理，除慰問家屬外，依家屬的意願移到板橋，由警察機關全權負責喪事的責任，真的很不捨和難過，希望所長一路好走。