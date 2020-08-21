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兩月前救不回倒地男子…飯糰老闆自費裝AED 這次即時救了他一命

聯合新聞網 / 綜合報導

自動體外心臟電擊去顫器（AED）。示意圖／聯合報系資料照
自動體外心臟電擊去顫器（AED）。示意圖／聯合報系資料照

自動體外心臟電擊去顫器AED）是在公共場所發生心因性猝死併心律不整患者的一線希望，若能在黃金一分鐘內給予電擊，急救成功機率可達90%。但據調查，政府雖大量建置AED，使用率卻相當低，常常在意外發生當下找不到AED，錯失機會。一家傳統市場賣飯糰的老闆，有鑑於兩個月前，有民眾無呼吸倒下，卻找不到AED急救而往生，為免憾事重演而自費安裝一台，就在昨（20）日發生功用，即時救了中年男子一命。

一名楊姓消防員在臉書發文寫道，兩個月前分享傳統市場發生的一件意外事故，一位逛市場的民眾在一間飯糰店前無呼吸倒下，店主跑到路口卻找不到「印象中的AED」，只能單靠CPR急救，後來患者往生了。後來，飯糰店老闆發願自費在店門口安裝一台，開放給全市場公用，只為避免憾事重演。

就在昨天（8月20日）一位年約50歲男子騎車經過市場時，在一家水果攤前倒地，水果攤老闆立即大聲呼救，一位路過的女士對倒地的男子進行CPR（心肺復甦術）急救，飯糰店老闆趕忙提著AED對男子施行電擊1次，之後，119救護人員到達再接手電擊了6次。幸好，倒地男子在被送上救護車前已恢復呼吸。結局讓飯糰老闆直說「心裡超感動的」。

自2013年起政府即推動公共場所廣設AED，全台有近萬台的設備建置，密度超越許多先進國家。但據監察院調查，AED每月的使用次數平均僅10件左右，究因在於有需求的病人找不到AED，而AED旁的民眾找不到病人，致使使用率低落，常錯失黃金救援時間。

原PO寫道，裝AED多數是為了應付檢查，或認為不是生財工具，沒必要設置，而且事發當下，第一時間有兩名路人經過，對倒地男子視而不見，直到女子伸援施行CPR急救，飯糰店老闆用自備的AED施救，才讓男子撿回一命。女子和老闆的善舉令原PO感受到人情冷暖的差異，認為「出手相助是人間天使」，發文宣揚「阿里把拔」飯糰店老闆的義舉。

貼文獲得2千多名網友按讚相挺，大讚飯糰店老闆「太棒了」、「感謝帥老闆」、「老闆好心會有好報的」、「最近剛上完急救人員課程，真的覺得AED跟學會CPR超重要的！老闆的好心腸真的讓人感動」，也有網友決定用實際行動力挺飯糰店，「下架，這個一定要用新台幣下架」、「我還不給你買爆吃爆！」

AED 自動體外心臟電擊去顫器

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