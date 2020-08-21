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金山乾華所長值勤途中猝死 警：疑急性心因性疾病

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市警金山分局乾華所派出所所長吳家銘，今天上午在派出所內執勤，在執行內部管理在為民服務區坐著與同仁交談時，突然昏倒，員警馬上打119，救護車送往醫院急救不治。警方表示，初步研判為急性心因性疾病，分局調出勤務表指勤務和休息時間都符合規定，已報請檢方相驗調查。

今天上午11時24分，50歲的吳家銘在所內值班台旁邊的為民服務區，坐著與同仁交談，執行內部管理之際，突然暈倒，在場員警立即通知119人員救護，經送往台大醫院金山分院急救，到院前沒有呼吸心跳，醫院急救後宣布死亡，初步研判為急性心因性疾病。

吳家銘為警專第八期畢業，80年從警至今29年，已婚，85年12月調派金山分局服務，表現優異，深獲各級長官讚許，109年7月22日調任現職。對吳家銘不幸身故，金山分局同仁深感悲痛，分局表示，將盡全力協助家屬辦理身後事宜。

副分局長陳震程表示，吳家銘平時身體一向都非常健康，沒聽說有其他疾病，因表現優秀，今年7月調派乾華所長。今天上午在所內昏倒，其他員警有立即急救，並打119送醫。針對勤務量，有調閱排班表，他今天凌晨執行0到2時的巡邏勤務後，一直在所內休息，接著是上午10時排內部管理勤務，勤務和休息時間都符合規定。

金山分局長陳永昌指出，吳所長勤務正常，今天上午是在上班時間，執勤時在與同仁交談時突然昏倒，原因還要了解。

吳家銘在金山分局服務20多年，曾在多個派出所任職，經常在年節慰回轄內孤老及弱勢，平時表現相當好，員警說，他平時身體都正常，沒聽說有慢性或心臟方面疾病，做事十分盡責，也熱心公益，突傳意外大家都很不捨。

金山警分局表示，乾華派出所是偏遠的派出所，業務量不像市區派所，所長的排班是由自己安排，並無過勞問題。

金山乾華所長突猝死，警：勤務符規定急疑性心因性疾病。記者游明煌／翻攝
金山乾華所長突猝死，警：勤務符規定急疑性心因性疾病。記者游明煌／翻攝

金山 台大醫院

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