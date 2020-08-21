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迷路老翁頂烈日呆坐公車亭「喊餓」 暖警幫找家
高雄市楠梓余姓老翁昨天下午一如往常出門公園運動，明明是熟悉的路線，他卻莫名忘記回家去路，只好呆坐在公車亭內不知所措。幸好，轄區警方及時獲報，先將他接至派出所照顧，還提供飲水、麵包讓余翁果腹，積極查尋余翁身分，才順利幫他找到回家路。
余翁走失當下不知所措，頂著午後烈日呆坐在楠梓德賢路上公車亭；往來民眾發現老翁神情有異，連忙報警處理。
翠屏派出所員警獲報，派員前往查看，發現余翁相當不安；余翁直喊「餓」，表示「迷失方向、不知回家的路」員警耐心安撫他，並準備麵包、水供他果腹，耐心探問余翁住家位置。無奈，余翁身上沒有證件，也無法明確說出身份住址，幸虧員警上人臉辨識系統，查到系統中有余翁資料，掌握他住在當地裕昌里內。
員警聯繫裕昌里長郭明勳，恰好里長郭明勳與余翁是多年鄰居，立刻幫忙聯繫余翁家人。余翁妻子、兒子接獲消息，心急如焚在家門口等待，見余翁被警車送回來，再三向員警致謝，心中總算放下大石頭。
警方呼籲，民眾家中如果有長輩有走失疑慮，可以向社會局申請防走失QRcode標籤、防走失手環預防；另外，民眾若在路上看到失智長者，可以出手關心協助，讓他們順利返家。
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