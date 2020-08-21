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5月女嬰獨留家中48小時斷水斷奶斷氣 單親小媽媽被起訴

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市楊姓單親小媽媽獨力扶養1歲多、5月大的女兒，母女三人同住一室。楊女去年聖誕節自顧自帶著大女兒出門，獨留患心臟疾病的小女兒在家，兩天後進家門，發現小女兒嚴重脫水、營養不良，已經失去生命跡象，送醫急救無效。橋頭地檢署介入偵辦，依遺棄致死罪嫌起訴楊女，並依兒少法請求加重其刑。

21歲楊女獨力扶養1歲9個月、5個月大的大、小女兒；其中，小女兒一出生就患有心室中膈缺損疾病，得定時餵食、餵藥。去年聖誕節，楊女只帶著大女兒出門，直到兩天後才回家；這48小時內，小女兒完全沒辦法攝取水、奶，也無法服藥。

楊女回到家時，發現小女兒已無呼吸心跳，送醫急救，但因橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死死亡，小女兒宣告不治死亡。

檢方介入偵辦，認定楊女對女嬰有扶養義務，明知女嬰毫無自救力，仍將她獨留家中外出，未履行維持女嬰生存必要扶助，讓女嬰因脫水、飢餓、營養不良而死。橋頭地檢署依遺棄致死罪嫌起訴女嬰生母楊女，另考量她身為成年人，卻故意遺棄無自救力的嬰兒，請求法官依兒少法規定加重其刑，全案移審橋頭地院審理。

高雄市楊姓單親小媽媽去年將5個月大小女嬰獨留家中2天，造成女嬰嚴重脫水、營養不良而死，涉嫌遺棄致死罪。記者賴郁薇／攝影
高雄市楊姓單親小媽媽去年將5個月大小女嬰獨留家中2天，造成女嬰嚴重脫水、營養不良而死，涉嫌遺棄致死罪。記者賴郁薇／攝影

兒少法

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